SM-Liigan Pudotuspelikarsinnat alkavat tänään!

Taas mennään!

Kuusikymmentä ottelua on pelattu ja taistelu Kanada-maljasta alkaa. Ennen varsinaisia pudotuspelejä pelataan karsinnat, joissa kohtaavat runkosarjassa sijoille 7–10 päässeet joukkueet. Karsinnat pelataan kolmen ottelun sarjoina. Kaksi voittoa saanut joukkue etenee pudotuspeleihin. Kaudella 2023/2024 karsinnoissa jatkopaikasta kamppailevat Lukko, TPS, KalPa ja Sport.

Verkkolehti Kansalainen tulee seuraamaan jääkiekon SM-Liigan pudotuspelejä aina finaalin asti. Tervetuloa seuraamaan kotimaista jääkiekkoa kanssamme!

Lukko – Luotsaako Tomi Lämsä raumalaiset takaisin mitalipeleihin?

Sijoitus: 8

Pisteet: 92

Maaliero: 157:160

Kolmisen vuotta sitten Rauman Lukko päätti kymmenien vuosien odotuksen, kun seura palasi kotiin kultamitalien kera ensimmäistä kertaa sitten 1963. Tuolloin pandemia syistä tyhjässä Gatorade Centerissä kiekkolegenda Raimo Helmisen valmentama TPS kaatui lukemin 6-2.

Historiallisen kauden jälkeen Lukko ei ole yltänyt takaisin mitalipeleihin. Viime kausi päättyi pettymykseen ensimmäisellä kierroksella. Pronssiotteluun yltänyt HIFK oli parempi otteluvoitoin 4–2.

Mestaruuskauden jälkeen Pekka Virran korvannut Marko Virtanen sai tehdä tietä KHL:stä Liigaan palaneelle Tomi Lämsälle. Salavat Yulaev Ufassa viisi kautta valmentanut Lämsä on jo entuudestaan tuttu Jokereiden ja Pelicansin kannattajille.

CHL-turnauksessa semifinaaleihin yltänyt Lukko on saanut arvokasta pelikokemusta eurooppalaisia huippuseuroja vastaan. Lukon kahdeksannelle sijalle luotsannut Lämsä kertoo että seura haluaa menestyä pudotuspeleissä.

Vastassa onkin vuoden 2021 hopeamitalisti, TPS.

Lukko 5 parasta:

Sebastian Repo (KH) – 20 + 25 = 45 pist. Jakob Stenqvist (OP) – 6 + 29 = 35 pist. Brayden Burke (KH) – 9 + 21 = 30 pist. Julius Mattila (KH) – 9 + 20 = 29 pist. Ponthus Westerholm (OL) – 15 + 13 = 28 pist.

TPS – Ailahteleva kausi takana.

Sijoitus: 9

Pisteet: 84

Maaliero: 150:166

Tulevan vastustajansa Lukon tavoin TPS on myös viime vuosien takainen finalisti. Palloseura on taistellut kahdesti kullasta, vuosina 2021 ja 2022. Molemmat taistelut päättyivät kuitenkin turkulaisten tappioon Lukkoa sekä Tapparaa vastaan. TPS:n viime kausi meni penkin alle karsinnoissa, joissa Porin Ässät kaatoivat turkulaiset voitoin 2–1.

Vastustajansa tavoin TPS on vaihtanut finalisti valmentajansa uusiin kasvoihin. Raimo Helmisen ja Jussi Ahokkaan saappaita täyttää nyt Tommi Miettinen. TPS luotsi kuvasi kulunutta runkosarjaa haasteelliseksi sen tuomien vastoinkäymisten takia.

“Meillä on ollut tuossa kaikennäköisiä haasteita. Loukkaantumisia ja muita lieveilmiöitä.”, Miettinen kertoo MTV Urheilulle.

Miettisen mukaan turkulaisten kausi on ollut erittäin ailahteleva. Päävalmentaja kuitenkin toteaa, että TPS on ollut myös erittäin hyvä ja yhtenäinen joukkue.

TPS 5 parasta:

Viljami Marjala (KH) – 17 + 23 = 40 pist. Markus Nurmi (OL) – 14 + 19 = 33 pist. Lukas Wernblom (KH) – 13 + 17 = 30 pist. Linus Fröberg (KH) – 8 + 22 = 30 pist. Aiden Dudas (VL) – 13 + 14 = 27 pist.

KalPa – Tie jatkoon on auki.

Sijoitus: 7

Pisteet: 94

Maaliero: 169:156

KalPa on viimeksi taistellut kullasta keväällä 2017, jolloin Tappara kaatoi kuopiolaiset otteluvoitoin 4–2. Mitalipeleissä KalPaa ei ole sen jälkeen nähty. Viime kausi päättyi tiukkaan seitsemän ottelun sarjaan Lahden Pelicansia vastaan ensimmäisellä kierroksella.

Viimeiset kolme vuotta KalPassa valmentanut Petri Karjalainen kertoo olevansa tyytyväinen seuran kauteen. KalPa päätti runkosarjan ytimekkäästi kaatamalla HIFK:n puhtaasti lukemin 3–0. Karjalainen kertoo MTV Urheilulle, että KalPassa ollaan perehdytty hyvin tulevaan vastustajaan, Vaasan Sporttiin.

KalPa lähteekin karsintoihin Sporttia vastaan selvänä ennakkosuosikkina. Vaasalais-seuran kokenut päävalmentaja Risto Dufva on kuitenkin asiasta täysin eri mieltä.

KalPa 5 parasta:

Juuso Mäenpää (KH) – 12 + 37 = 49 pist. Matyas Kantner (VL) – 23 + 23 = 46 pist. Jaakko Rissanen (KH) – 10 + 27 = 37 pist. Oliver Kapanen (KH) – 14 + 20 = 34 pist. Kasper Simontaival (OL) – 17 + 16 = 33 pist

Sport – Risto Dufva tietää, milloin kalakukko on pilaantunut.

Sijoitus: 10

Pisteet: 83

Maaliero: 155:174

Liigaan kaudella 2014/2015 noussut Vaasan Sport on löytänyt tiensä karsintoihin kaksi kertaa, joissa se ei ole voittanut yhtäkään ottelua. Sportin menestys Liigassa on ollut toisiin Mestis nousukkaisiin verrattuna kehnoa. KooKoo ja Jukurit ovat jo todistaneet oman kilpailukykynsä Liigassa. Onko nyt Sportin aika näyttää?

Kokenut päävalmentaja Risto Dufva on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle tämän kauden jälkeen. Myös Sportissa pitkään pelannut seura-ikoni Erik Riska lopettaa uransa kauden päätteeksi.

Vaikka Sport lähtee karsintoihin altavastaajana, Dufva uskoo joukkueen voittoon. Sport on pelannut runkosarjan viimeiset ottelut kovan paineen alla, karsintapaikka vahvistui vasta viimeisessä ottelussa Porin Ässiä vastaan. Ruotsalaistähti Johan Sundström ratkaisi ottelun kolmannen erän lopussa, kun Sport kaatoi Ässät 3–2.

Itsevarma Dufva uskoo Sportin mahdollisuuksiin voittaa ennakkosuosikki KalPa. “Mä olen ihan varma, että me mennään jatkoon tästä sarjasta”, Dufva kertoo MTV Urheilulle.

Hän myös heittää loppuun, “Minullahan on kotikenttäetu, kun olen asunut Savossa sen melkein 30 vuotta. On vähän paikallistuntemusta, tiedän, milloin kalakukko on pilaantunut.”

Sport 5 parasta

Simon Hjalmarsson (VL) – 14 + 27 = 41 pist. Axel Holmström (KH) – 20 + 17 = 37 pist. Jens Lööke (OL) – 17 + 18 = 35 pist. Johan Sundström (KH) – 11 + 22 = 33 pist. Atro Leppänen (VP) – 12 + 16 = 28 pist.

Kansalaisen veikkaukset!

Runkosarjassa Lukko ja TPS kohtasivat kuusi kertaa. Kauden päätteeksi voitot olivat tasan 3–3. Lukko vei kolme ensimmäistä kohtaamista, TPS vastasi voittamalla kolme viimeistä.

Kansalainen veikkaa tasaista sarjaa länsirannikolla. Karsinnat menevät kuitenkin Lukolle voitoin 2–1.

Sport kohtasi KalPan runkosarjassa neljä kertaa, joista se voitti kolme. Vaikka kuopiolaiset lähtevät sarjaan selkeinä ennakkosuosikkeina, tulee Sport silti antamaan kaikkensa päästäkseen jatkoon.

Kansalainen veikkaa jymy-yllätystä, Sport menee jatkoon voitoin 2–1! Risto Dufvalla on vielä paljon annettavaa suomalaiselle jääkiekolle.