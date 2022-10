”Somalia on paskaviemärimaa” – Berliinin yleisradioyhtiö erotti Somaliaa kritisoineen toimittajan maahanmuuttajan tekemän tappavan veitsihyökkäyksen jälkeen

”Jos ammattiloukkaantujat haluavat nyt sanoa minulle, että olen oikeistolainen, rasisti tai muukalaisvihamielinen, koska en halua olla hiljaa tästä asiasta, niin en välitä. Näitä ”yksittäistapauksia” tapahtuu nyt päivittäin kaikkialla Saksassa”.

Kaksi saksalaista menetti tällä viikolla henkensä somalisiirtolaisen käsissä Saksan rauhallisessa Ludwigshafenin kaupungissa. Toimittaja, joka on kotoisin 800 metrin päästä puukotuksen tapahtumapaikasta, on menettänyt työpaikkansa kutsuttuaan Somaliaa ”paskaviemärimaaksi”.

”Somalia on paskaviemärimaa, jossa on kivikautinen kulttuuri. Kun somalialainen maahanmuuttaja puukottaa kahta ihmistä ja haavoittaa kahta muuta, se on ongelma. Kun tämä tapahtuu 800 metrin päässä vanhempiesi kodista, jossa olet kasvanut, se on järkyttävää”, kirjoitti RBB:n entinen toimittaja Jan A. Karon, joka on syntynyt Puolassa, mutta kasvanut Saksassa.

Somalia ist ein Shithole-Country mit Steinzeit-Kultur. Wenn ein Migrant aus Somalia zwei Menschen absticht und zwei weitere verletzt, ist das ein Problem. Wenn dies 800 Meter von deinen Eltern, am Ort passiert, an dem du aufgewachsen bist, ist das schockierend. #ludwigshafen — Jan A. Karon (@jannibal_) October 18, 2022

Maanantaina tapahtuneessa murhassa somalialainen mies riehui pitkin kaupunkia hyökätäkseen kahden henkilön kimppuun ja puukottaakseen heidät kuoliaaksi. Hän muun muassa katkaisi toisen uhrin kädet. Vaikka somalimies huusi hyökkäyksen aikana ”Allahu Akbar”, poliisin mukaan hyökkäyksen motiivi on edelleen epäselvä.

Pian Karonin Somaliaa kritisoivan julkaisun jälkeen vasemmistolainen ”rasisminvastainen” aktivisti Jasmina Kuhnke leimasi Karonin twiitin ”vihapuheeksi” ja kirjoitti RBB:n twitter-julkaisuun vaatien seuraamuksia 30-vuotiaan työntekijän lausunnolle. RBB vastasi nopeasti ja kirjoitti: ”Ymmärrämme ja yhdymme lausuntoihin kohdistuvaan kritiikkiin”. RBB:n alainen tuotantoyhtiö, jolle Karon työskentelee suoraan, kirjoitti myös heidän ”keskustelevan mahdollisista seurauksista” ja lisäsi tuomitsevansa ”kaikenlaisen rasismin”.

Wir verstehen und teilen die Kritik an den Äußerungen und sind mit der Produktionsfirma im Gespräch über mögliche Konsequenzen. Wir als rbb verurteilen jegliche Form von Rassismus. https://t.co/qEZg98YDKL — rbb Presse (@presse_rbb) October 19, 2022

Vastauksena tunnettu asianajaja Joachim Steinhöfel osallistui keskusteluun ja arvosteli RBB:tä jyrkästi siitä, että se ”toitottaa koko yleisön edessä tällaisia sopimusoikeudellisia ja työoikeudellisia kysymyksiä kuulematta asianomaista henkilöä”.

Myös muut toimittajat puolustivat Karonia. Bayerischer Rundfunkin kollega Julia Ruhs kirjoitti RBB:lle: ”Riittääkö tällainen työntekijän twiitti, että siitä halutaan vetää johtopäätöksiä? Somalia on maa, jossa on salamurhia, ratsioita ja terrorismia. Sen sanomisen ei selvästikään tarvitse olla rasismia. Sattumalta Jasmina Kuhnke käyttää paljon ’koirapilliä’.”

Kuhnke on tunnettu rasisminvastaisesta aktivismistaan, ja hän on ollut mukana yrittämässä kieltää ”oikeistolaisia kustantajia” Frankfurtin kirjamessuilta.

Myös Karon hyllytettiin Twitterissä alkuperäisen twiittinsä vuoksi, mutta hänen hyllytyksensä kumottiin pian sen jälkeen, ja syntyperäinen puolalainen kirjoitti: ”Twiitti ei riko sovellettavaa lakia eikä ole rikos. Twitter vastasi tunnin sisällä @Steinhoefelin huomautukseen. Myös tilini palautettiin. Voitto sananvapaudelle.”

Der Tweet verstößt nicht gegen geltendes Recht und erfüllt keinen Straftatbestand. Twitter hat innerhalb einer Stunde nach Abmahnung von @Steinhoefel reagiert. Auch mein Konto wurde entsperrt. Ein Sieg für die Meinungsfreiheit. https://t.co/VWuIH6sAys — Jan A. Karon (@jannibal_) October 20, 2022

Huolimatta kampanjasta Karonin erottamiseksi, hän ei perääntynyt, vaan kirjoitti: ”Jos ammattiloukkaantujat haluavat nyt sanoa minulle, että olen oikeistolainen, rasisti tai muukalaisvihamielinen, koska en halua olla hiljaa tästä asiasta, niin en välitä. Näitä ”yksittäistapauksia” tapahtuu nyt päivittäin kaikkialla Saksassa.”

Karonin väitteiden tueksi on esitetty faktoja. Saksassa tehdään päivittäin 50 puukotusrikosta, joista valtaosa on maahanmuuttajien tekemiä. Lisäksi, kuten Remix News uutisoi, somalialaiset maahanmuuttajat ovat usein integroituneet huonosti saksalaiseen yhteiskuntaan, ja he ovat olleet osallisina useissa korkean profiilin veitsi-iskuissa. Erityisesti somalialainen maahanmuuttaja puukotti viime vuonna kolme naista kuoliaaksi saksalaisessa Würzburgin kaupungissa, mukaan lukien äiti, joka kuoli yrittäessään suojella tytärtään hyökkääjältä. Tytär juoksi tiettävästi huutaen apua Woolworth-tavaratalon läpi äitinsä veren peitossa. Huolimatta siitä, että mies huusi ”Allahu Akbar” myös tuon hyökkäyksen aikana ja kertoi tutkijoille ”saavuttaneensa jihadin”, islamilainen motiivi suljettiin pois. Sen sijaan miehellä katsottiin olevan ”psykiatrisia ongelmia”, minkä ansiosta hän vältti vankilatuomion.

Viimeisimmän veitsihyökkäyksen toinen käänne on se, että todisteet näyttävät viittaavan siihen, että 25-vuotias epäilty ei todellisuudessa ole 25-vuotias.

”Näyttää siltä, että kaksoismurhasta pidätetyn somalimiehen tapaus muuttuu yhä mielenkiintoisemmaksi: Spiegelin mukaan Ludwigshafenista kotoisin olevan somalialaisen kerrotaan huutaneen ”Allahu Akbar” ennen rikoksen tekemistä. BILDin mukaan 25-vuotias on 13-vuotiaan tyttären isä, mikä viittaa siihen, että hän ei ehkä ole edes 25-vuotias”, Karon kirjoitti Twitterissä.

Lähde: Remix