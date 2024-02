Suomelta humanitaarista apua maailman suuriin kriiseihin

Ulkoministeriön alkuvuoden humanitaarisen avun päätöksissä painottuvat Ukraina ja maailman suurimmat pakolaiskriisit. Yhteensä humanitaarista apua myönnetään nyt 63 miljoonalla eurolla.

YK:n arvion mukaan lähes 300 miljoonaa ihmistä maailmassa tarvitsee humanitaarista apua vuonna 2024. Humanitaarista hätää aiheuttavat etenkin tuhoisat konfliktit: joka viides lapsi maailmassa asuu konfliktialueella tai on joutunut pakenemaan kodistaan konfliktin takia. Lisäksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt, kuten äärimmäinen kuivuus ja hirmumyrskyt, aiheuttavat humanitaarisia kriisejä eri puolilla maailmaa.

Suomi osallistuu hädän lievittämiseen antamalla humanitaarista apua YK-järjestöjen, kansainvälisen Punaisen Ristin liikkeen sekä suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta.

”Rahoituspäätöksissä korostuu elämää pelastava kiireellinen hätäapu. Suurimpien humanitaaristen kriisien ohella kokonaisuudessa on huomioitu maailman alirahoitettuihin sekä nopeasti paheneviin kriiseihin vastaaminen”, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo.

Maa- ja aluekohtaista humanitaarista apua myönnetään nyt yhteensä 36,5 miljoonaa euroa. Suurimpana humanitaarisen avun kohteena säilyy Ukraina, jonne apua kohdennetaan yhdeksän miljoonaa euroa ns. Tuki Ukrainalle –budjettimomentilta. Ukrainaan kohdennettava apu kanavoidaan YK:n humanitaarisen avun koordinaatiotoimiston OCHAn, Maailman ruokaohjelma WFP:n sekä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n kautta.

Lähi-idässä Suomi tukee Maailman ruokaohjelma WFP:n operaatiota Gazassa ja Länsirannalla sekä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n operaatiota Israelissa, Gazassa ja Länsirannalla yhteensä viidellä miljoonalla eurolla. Lisäksi Suomi kohdistaa apua itäisen Afrikan ja Sahelin kriisialueille, Syyriaan ja sen lähialueille, sekä Jemeniin ja Afganistaniin.

Maittain ja alueittain kohdennetun avun lisäksi Suomi myöntää monivuotisiin sopimuksiin perustuvia yleisavustuksia kansainvälisille humanitaarisille järjestöille. Näihin varataan tänä vuonna yhteensä 34,5 miljoonaa euroa, joista nyt maksuun menee 26,5 miljoonaa euroa. Yleisavustusten tarkoituksena on ylläpitää humanitaaristen järjestöjen toimintakykyä ympäri vuoden, jotta ne voivat vastata äkillisiin kriiseihin sekä huolehtia myös kansainvälistä huomiota vaille jäävistä humanitaarisista kriiseistä. Suomelta yleisavustusta saavat Maailman ruokaohjelma WFP, YK:n hätäapurahasto CERF, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, YK:n humanitaarisen avun koordinaatiotoimisto OCHA ja YK:n katastrofiriskien vähentämisestä vastaava sihteeristö UNDRR. Lisäksi määrärahaa on varattu YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWAlle sekä Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle ICRC:lle. Suomi on kuitenkin keskeyttänyt UNRWAn rahoituksen terrorismiyhteyssyytösten takia ja odottaa selvitysten tuloksia, joten maksua ei tällä hetkellä edistetä.

Ulkoministeriön vuoden 2024 budjetissa humanitaariseen apuun on varattu yhteensä 103 miljoonaa euroa. Nyt tehtyjen päätösten lisäksi valmistelussa on suomalaisten järjestöjen kautta annettava humanitaarinen rahoitus. Loput humanitaarisesta rahoituksesta myönnetään myöhemmin vuoden kuluessa.

