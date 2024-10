Suomessa työttömyys korkein ulkomaan kansalaisten keskuudessa – kaksi maata erottuu selvästi joukosta

Suomessa on jo nyt EU-maiden toiseksi korkein työttömyysaste EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten osalta.

Työttömyys on Suomessa kasvussa, ja ulkomaan kansalaisten tilanne on heikentynyt selvästi nopeammin kuin suomalaisten, toteaa yliaktuaari Pertti Taskinen Tilastokeskuksesta. Tilastokeskuksen tuoreimpien lukujen mukaan EU:n ulkopuolisten kansalaisten työttömyysaste Suomessa on jo toiseksi korkein EU-maiden joukossa.

”Muiden kuin Suomen kansalaisten työttömyysaste ehti korona-ajan jälkeen laskea huomattavasti, mutta viimeksi kuluneen vuoden aikana EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten työttömyysaste on kohonnut yli 20 prosenttiin”, Taskinen kertoo.

Taskisen mukaan ulkomaan kansalaisten työllistyminen on usein vaikeaa suhdanteiden heiketessä, vaikka ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste on pidemmällä aikavälillä ollut nousussa.

Kesäkuussa 2024 ukrainalaisia työttömiä oli eniten, noin 6 100. Tämä selittyy sillä, että he tulevat Suomeen useimmiten kansainvälisen suojelun turvin työn sijaan. Suomessa asuvia venäläisiä työttömiä oli kuitenkin lähes yhtä paljon, noin 5 800. Suurimmista kansalaisuusryhmistä Irakin kansalaisia oli vielä enemmän työttöminä kuin työllisinä, vaikka Tilastokeskuksen mukaan tämän ryhmän tilanne on viime vuosina parantunut.

Vuoden 2024 toisella neljänneksellä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten työttömyysaste Suomessa oli Ruotsin jälkeen toiseksi korkein EU-maista. Jos verrataan saman ryhmän työttömyysasteen vuosittaista nousua, Suomi ja Tanska ovat kärjessä.

