Suur-Lontoon poliisitoimen konstaapeli: Hakaristit pitää nähdä asiayhteydessään

Britanniassa Suur-Lontoon poliisitoimen konstaapeli kertoi juutalaiselle naiselle, että ”hakaristit pitää nähdä asiayhteydessään”.

Antisemitismikampanjan kannattajat ”tyrmistyivät” konstaapelin reaktiosta ”natsikylttiin”, joka oli esillä palestiinalaismielenosoituksessa.

Antisemitismikampanjoijat ovat raivostuneet sen jälkeen, kun Suur-Lontoon poliisitoimen konstaapeli kuvattiin sanomassa juutalaiselle naiselle, että Lontoossa järjestetyn palestiinalaismielenosoituksen aikana käytetyt hakaristit on nähtävä omassa kontekstissaan.

Sosiaaliseen mediaan ladatussa kuvamateriaalissa näkyy, kuinka juutalainen nainen valittaa konstaapelille natsisymboleilla varustetuista kylteistä ja julisteista, joita Israelin vastaiset mielenosoittajat kantoivat mukanaan.

Nainen kyseenalaisti keskustelun aikana poliisin siitä, onko hakaristin näyttäminen lain vastaista.

Nainen sanoi: ”Kun kysyin, minulle sanottiin, että hakaristi ei välttämättä ole antisemitistinen, se ei minusta tunnu oikealta.”

Konstaapeli vastasi: ”Mielestäni se on vain symboli sellaisenaan…”

Nainen jatkoi: ”Jos joku kantaa hakaristi-kylttiä, sanoitte, että ette pidättäisi häntä paikan päällä, vaan asia pitäisi tutkia ensin internetissä? Eikö hakaristi sinänsä ole antisemitistinen?”

Tämän jälkeen konstaapeli yritti selittää järjestyslain elementtejä, mutta nainen keskeytti hänet sanomalla: ”Hakaristi on hakaristi.”

Nainen lisäsi: ”Missä yhteydessä hakaristi ei häiritse yleistä järjestystä? Voisitteko vain selittää, missä yhteydessä tuo symboli ei häiritse yleistä järjestystä?”

Konstaapeli vastasi: ”En ole missään vaiheessa sanonut, että se on tai se ei ole. Kaikki on nähtävä ja ymmärrettävä asiayhteydessään, eikö niin?”

Nainen jatkoi: ”Miksi hakaristi ei ole heti antisemitismiä? Miksi se tarvitsee kontekstin? Tästä olen hämmentynyt. Missä yhteydessä hakaristi ei ole juutalaisvastainen ja häiritse yleistä järjestystä? Se on minun kysymykseni.”

Konstaapeli sanoi: ”Minulla ei ole syvällistä tietoa merkeistä ja symboleista. Tiedän, että hakaristiä käytti natsipuolue sen perustamisvaiheessa ja sen aikana, kun se oli vallassa Saksassa vuonna 1934. Olen siitä tietoinen.”

Nainen vastasi: ”En voi uskoa, että tämä keskustelu todella nyt käydään.”

Nainen tarjoutui tämän jälkeen näyttämään konstaapelille ihmisiä, jotka marssivat ja kantoivat hakaristillä varustettuja kylttejä ja julisteita, mutta konstaapeli ilmoitti, että hänen oli pysyttävä asemapaikallaan, ja mielenosoituksessa löytyy tarvittaessa muitakin konstaapeleita.

Konstaapeli lisäsi: ”Jos kävelet tietä pitkin ja näet sellaisen henkilön, niin siellä on poliiseja…”

Nainen selitti, että hän oli jo puhunut eräälle poliisimiehelle, joka oli kertonut hänelle, että ”heidän tehtävänsä ei ole pidättää ihmisiä, joilla on hakaristit”.

Konstaapeli vastasi: ”Pahoittelen, jos näin on käynyt… En valitettavasti ole vastuussa siitä, miten tiellä kävellään. Jos kävelette tietä pitkin ja näette siellä jotakin, niin tarpeen mukaan voimme lähettää muita poliiseja sinne päin.”

Antisemitismin vastaisen kampanjan tiedottaja ”järkyttyi”

Antisemitismin vastaisen kampanjan tiedottaja sanoi myöhemmin: ”Tämä vuorovaikutus on aivan järkyttävää.”

”Jo pelkästään se, että brittiläinen poliisi voi kuvitella, että natsistinen hakaristi on hyväksyttävä kuva, jota voi näyttää julkisesti, on tarpeeksi huolestuttavaa. Mutta se, että hän on epävarma sen merkityksestä antisemitististä retoriikkaa ja kylttejä tihkuvan marssin yhteydessä, on raskauttava asia Metin (Metropolitan Police Service, MPS, epävirallisesti ”the Met”) kannalta.”

”Tämä ei ole niinkään yksittäisen poliisin kuin Metin komissaarin Sir Mark Rowleyn vika, joka on pyrkinyt kaikin tavoin järkeistämään ja ”kontekstualisoimaan” väkivaltaiseen jihadiin ja kansanmurhaan tähtääviin huuteluihin liittyviä kehotuksia.”

”Jos Sir Mark on eri mieltä tämän konstaapelin arviosta, hänen pitäisi tulla esiin ja sanoa se sekä selittää, millaista koulutusta hän aikoo antaa päällystölleen varmistaakseen, että heille on täysin selvää, että natsismi on pahasta.”

Scotland Yardin tiedottaja sanoi: ”Tämä pätkä on lyhyt ote 10 minuuttia kestäneestä keskustelusta konstaapelin kanssa.

”Tuon koko keskustelun aikana konstaapeli lisäksi toteaa, että henkilö, josta nainen oli huolissaan, oli jo pidätetty aiemmin järjestysrikkomuksesta, joka liittyi kylttiin.”

”Tämän jälkeen konstaapeli tarjoutui järjestämään muita konstaapeleita paikalle saattueena naisen mukaan tunnistamaan niitä muita henkilöitä, joista hän oli ”huolissaan” mielenosoittajien joukossa. Mutta konstaapelin käännyttyä ensin puhumaan esimiehensä puoleen, nainen oli valitettavasti sillä hetkellä ehtinyt häipyä paikalta.”

Antisemitismi oli peruutettu.

