Syyrialainen poliisi tehtaili väärennettyjä passeja maanmiehilleen – ei karkotettu

Syyrialainen maahanmuuttaja soluttautui Ruotsin poliisin passiyksikköön ja alkoi myöntää väärennettyjä passeja maanmiehilleen. Nyt hänet ja kaksi hänen syyrialaista rikostoveriaan on tuomittu muun muassa törkeästä väärennyksestä. Kahdessa tapauksessa tuomitaan vankeusrangaistuksia. Kolmannen osalta oikeus tyytyy ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja sakkoihin. Ketään syyrialaisista ei karkoteta kotimaahansa.

Kansalainen kertoi aiemmin siitä, miten ei-länsimaalaistaustainen maahanmuuttajataustainen nainen ylennettiin passivirkailijaksi, vaikka hän oli käyttäytynyt törkeän huonosti aiemmissa tehtävissään poliisiviranomaisena ja hänet oli tuomittu muun muassa tietokonemurrosta. Se, että poliisijohto päätti sulkea silmänsä tältä, osoittautui kohtalokkaaksi virheeksi.

Naiselta, 49-vuotiaalta Ibtisam Issalta, puuttui moraali, oikeustaju ja lojaalisuus ruotsalaista yhteiskuntaa kohtaan, jotka ovat edellytyksenä sille, että henkilölle voidaan turvallisesti uskoa vastuu ruotsalaisten passien myöntämisestä. Sen sijaan hän näki uuden viran alustana, josta käsin hän voi tehdä uusia rikoksia, jotka kohdistuvat Ruotsia vastaan ja lojaalisuuttaan maahanmuuttajayhteisöä kohtaan, jossa hänellä on juuret.

Rikokset tehtiin Norrköpingin poliisiaseman seinien sisällä touko-kesäkuun 2023 välisenä aikana.

Luottamus ruotsalaisiin passiasiakirjoihin kärsii vakavasti

Sillä, että Ruotsin poliisiviranomaisiin soluttautumalla valmistetut väärennetyt ruotsalaiset passit ovat päässeet kansainväliseen liikenteeseen, on ollut paljon vakavampia seurauksia kuin sillä, että vain ne henkilöt, kaikki syyrialaiset, jotka saivat passit maksua vastaan, ovat voineet liikkua kansallisten rajojen yli ja tehdä muita asioita, jotka ovat aiheuttaneet suuria riskejä Ruotsin kansallisille eduille ja turvallisuudelle.

Ruotsi on myös joutunut kansainvälisesti häpeään viranomaisten johdon osoittaman epäpätevyyden vuoksi, joka asetti monimuotoisuuskiintiöt Ruotsin turvallisuusetujen edelle. Ruotsin passeilla on aiemmin ollut hyvä maine, ja toisin kuin monien muiden maiden passit, ne eivät ole olleet asiakirja, jonka aitoutta olisi kyseenalaistettu matkustajien esitellessä niitä. Nyt luottamus ruotsalaisiin passeihin ympäri maailmaa on romahtanut dramaattisesti.

Käräjäoikeus kirjoittaa tuomionsa perusteluissa muun muassa seuraavaa:

”Rikokset ovat vakavia, koska teot olivat luonteeltaan erityisen vaarallisia ja ne tehtiin järjestelmällisesti, vakavasti asemaa väärinkäyttäen, koska teot olivat teot olivat vaikeasti havaittavissa ja koskivat erityisen tärkeitä asiakirjoja/passeja. Rikokset ovat muun muassa aiheuttaneet tai olleet omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa yleisön luottamukselle ruotsalaisiin passiasiakirjoihin. Erityisen raskauttavaa on luottamuksen vahingoittuminen ruotsalaisiin passeihin ja valtioon suhteessa muihin EU:n jäsenmaihin ja esimerkiksi Saksaan, kun tuolloin tuntematon ja mahdollisesti vaarallinen henkilö (käyttäen passia ”D3”) matkusti EU:n ulkorajan yli Syyriasta Dubain ja Düsseldorfin kautta ja että henkilö, jonka henkilötiedoissa passi ”A1″ esitettiin (eli syyrialaismies) ei ollut lainkaan Ruotsin kansalainen.”

”Me syyrialaiset ja kaikki arabit tulemme väärennetyillä passeilla”

Poliisi on kuulustellut rikosjuttuun liittyen useita muita henkilöitä, myös niitä, jotka ovat saaneet väärennetyt passiasiakirjat. Osa kysymyksistä on keskittynyt siihen, kuinka yleisiä väärennetyt passit ovat maahanmuuttajien keskuudessa. Yksi haastatelluista passin saajista todisti, että tämä on enemmän sääntö kuin poikkeus, ja sanoi muun muassa seuraavaa:

”NN totesi, että hänen siskonsa ja tämän siskon mies tulivat Kreikasta väärennetyillä passeilla. Hän ei muista, milloin he tulivat, mutta se on saattanut olla kesäkuussa 2023.”

Kun häneltä kysyttiin, mitä hän tarkoittaa sanalla ’kun he tulivat’ ja kysyttiin, mitä hän sillä tarkoittaa ja tarkoittaako hän Ruotsia, NN vastasi, että sisko ja hänen miehensä tulivat Ruotsiin väärennetyillä passeilla ja sanoi jälleen, että ”me syyrialaiset ja kaikki arabit tulemme väärennetyillä passeilla.”

Syyrialaista jengiä ei karkotettu

Tätä taustaa vasten Norrköpingin käräjäoikeus määräsi lieviä rangaistuksia. Päähenkilö, 12. helmikuuta 1975 syntynyt Ibtisam Issa, tuomitaan seitsemästä törkeästä väärennöksestä, kahdesta tietokonemurrosta – samantyyppisestä rikoksesta, johon hän syyllistyi ja josta hänet tuomittiin aiemmin poliisina työsuhteensa aikana – ja kahdesta väärän todistuksen antamisesta.

Ibtisam Issa rekisteröitiin Ruotsissa vuonna 1989 ja hän sai Ruotsin kansalaisuuden vuonna 2002. Häntä ei siis voida karkottaa.

Rangaistus on 2 vuoden ja 3 kuukauden vankeusrangaistus. Ibtisamin on kuitenkin istuttava vain kaksi kolmasosaa tuomiosta eli 1 vuosi ja 6 kuukautta. Tämä johtuu siitä, että rangaistuksesta vähennetään automaattisesti yksi kolmasosa.

Miespuolinen rikoskumppani Jeorje Jamal, syntynyt 10. tammikuuta 2000, Syyrian kansalainen, rekisteröity Ruotsissa vuonna 2020. Hänet tuomitaan viidestä osallisuudesta törkeään väärennykseen. Tuomio on ehdollinen vankeusrangaistus ja päiväsakko.

Syyttäjä oli vaatinut, että Jeorje karkotetaan Ruotsista rangaistuksen suorittamisen jälkeen. Käräjäoikeus ei kuitenkaan halunnut mennä niin pitkälle. Huolimatta siitä, että hänellä on useita aiempia tuomioita, muun muassa petoksen yrityksestä, tuomarit katsovat, että Jeorjelle pitäisi antaa vielä ainakin yksi mahdollisuus Ruotsissa. Tätä mieltä on myös maahanmuuttovirasto, joka on ryhtynyt auttamaan häntä ennen oikeudenkäyntiä:

”Mitä tulee kysymykseen siitä, pitäisikö Jamal karkottaa ulkomaalaislain 8 a luvun 1 §:n rikoksen perusteella, jonka hän on kiistänyt, käräjäoikeus voi todeta, että kyse on sinänsä osallisuudesta useisiin vakaviin väärennystapauksiin. Kuten käräjäoikeus on edellä korostanut, kyseessä on vakava rikos. Jamalin

osallistuminen on ollut vähäistä suhteessa muihin. Hänellä ei ole aiempaa rikosrekisteriä, ja sikäli kuin on selvitetty, hän elää hyvin järjestäytynyttä elämää, hänellä on koti ja vakituinen työpaikka. Vaikka hänen ruotsin kielen taitonsa ei ole kovin hyvä [viiden Ruotsissa vietetyn vuoden jälkeen, toim. huom.], hän on opiskellut SFI:ssä ja pystyy tekemään työnsä. Ei ole mitään väärinkäytöksiä. Rikoksen uusimisriskiä voidaan kuvailla vähäiseksi. Lisäksi Maahanmuuttoviraston lausunnosta käy ilmi, että karkotuspäätöksen täytäntöönpano edellyttää pakolaisaseman peruuttamista Ruotsissa. Kokonaisarvioinnissa käräjäoikeus katsoo, että riittäviä edellytyksiä karkottamiselle ei ole olemassa, minkä vuoksi tämä karkotusvaatimus on hylättävä.”

Toinen jengiin kuuluva syyrialainen, Johnny Mahfod, (syntynyt 17.11.1981), rekisteröitiin Ruotsissa vuonna 2009 ja hän sai Ruotsin kansalaisuuden vuonna 2015. Hänet tuomittiin 1 vuoden ja 3 kuukauden vankeuteen seitsemästä törkeästä väärennyksestä. Ibtisamin tavoin hänen on kuitenkin istuttava vain kaksi kolmasosaa tuomiosta eli 10 kuukautta.

Lähde: Samnytt

