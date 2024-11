Syyrialaista maahanmuuttajaa syytetään petoksesta – vaati 200 000 euron etuuksia kymmenen vuoden aikana

Mies väitti, että hänellä oli vain Syyrian kansalaisuus ja että hän oli oikeutettu turvapaikkaan Itävallassa, mutta viranomaiset löysivät myöhemmin hänen asunnostaan Turkin passin.

Itävallassa on oikeudenkäynti 62-vuotiasta syyrialaista miestä vastaan, jota syytetään lähes 200 000 euron sosiaalietuuksien huijaamisesta vuosikymmenen ajan.

Syyttäjät väittävät, että mies sai elokuusta 2014 tammikuuhun 2024 laittomasti jopa 1 400 euron kuukausittaista vähimmäistuloa ja sairausvakuutusetuuksia, vaikka hänellä oli Turkin kansalaisuus – yksityiskohta, joka olisi voinut vaikuttaa hänen oikeuteensa tällaiseen tukeen.

Exxpress uutisoi, että tapaus juontaa juurensa miehen saapumisesta Itävaltaan vuonna 2013, jolloin hän haki turvapaikkaa ja sai asunnon ja tukea Burgenlandissa oltuaan ensin Traiskirchenin turvapaikkakeskuksessa.

Hän väitti pakenevansa Syyrian sisällissotaa, mutta viranomaiset löysivät myöhemmin hänen asunnostaan Turkin passin, mikä herätti kysymyksiä hänen kansalaisuudestaan. Tämä sai Itävallan maahanmuuttoviranomaiset aloittamaan menettelyt hänen turvapaikka-asemansa mahdollista peruuttamista varten, mikä johti nykyiseen tutkintaan.

Puolustusasianajajansa Muna Duzdarin mukaan syytetty väittää olevansa syytön ja väittää antaneensa tarkkoja tietoja Itävallan viranomaisille, jotka myönsivät hänelle oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella.

Vastaaja, jolla on sekä Syyrian että Turkin kansalaisuus, vakuutti oikeudessa olleensa aina rehellinen viranomaisille. Hän totesi, että hän on oleskellut Turkissa vasta noin puolitoista vuotta sitten ja että hänen perheenjäsenillään on vain Syyrian kansalaisuus.

Kun tuomari kysyi, oliko hänelle kerrottu, että hänen oli ilmoitettava kaikki kansalaisuudet, hän vastasi, että häntä oli ohjeistettu ”vastaamaan täsmällisesti”, mikä antoi ymmärtää, ettei hän uskonut, että hänen kaksoiskansalaisuudellaan olisi merkitystä.

Mies on ollut Itävallassa enimmäkseen työtön ja on tällä hetkellä riippuvainen valtion avustuksista, jotka ovat lähes 1 400 euroa kuukaudessa, vaikka hän on asunut maassa 11 vuotta.

Tuomari on lykännyt oikeudenkäyntiä, jotta meneillään olevan maahanmuuttomenettelyn lopputuloksen käsittelyä voidaan odottaa.

Lähde: Remix News

