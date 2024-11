Palestiinalaisklaani soluttautui kuntaan – ohjasi verorahoja sukulaisilleen

Palestiinalaismies onnistui soluttautumaan Uppsalan kunnan palvelukseen toiminnanjohtajaksi ja kanavoi verorahoja sukunsa ja klaaninsa hallinnoimiin huijausjärjestöihin. Koko perhe on poliisin tuttu ja tuomittu aiemmin useista erilaisista rikoksista. Kunta, syyttäjä ja poliisi vaikenevat tapauksesta.

Samnytt uutisoi aiemmin, miten 37-vuotias Noah (aiemmin Thaer) Hamad, väkivaltaisen palestiinalaisen Gränby-suvun ja -klaanin rikollisverkoston jäsen, onnistui soluttautumaan Uppsalan kunnan palvelukseen toiminnanjohtajana kanavoidakseen verorahoja muiden suvun ja klaanin jäsenten järjestämiin huijaus- ja petosjärjestelyihin. Nyt on käynyt ilmi, että Noahin rikollinen soluttautuminen oli edennyt pelättyä pidemmälle, ennen kuin hänet erotettiin tehtävästään lokakuun alussa poliisille tehdyn rikosilmoituksen jälkeen.

Gazasta kotoisin oleva perhe onnistui saamaan jalansijaa Ruotsissa yli 20 vuotta sitten. Lähes kaikki perheenjäsenet, Noah mukaan lukien, on tuomittu tai heitä on tutkittu kaikenlaisista rikoksista, joista monet ovat olleet vakavia. Näihin kuuluvat salakuljetus, petos, kiristys, törkeä pahoinpitely ja murhayritys.

Petoksille ja huijauksille alttiiden toimintojen johtaja

Vuonna 2020 Noah onnistui kiintiöiden kautta tai muuten vain ylenemään kunnan avustustoiminnan johtajaksi – julkisin varoin rahoitetun palvelusektorin, joka on ollut erittäin altis petoksille ja huijauksille ja jossa rikoksentekijät olivat suurimmassa osassa tapauksia maahanmuuttajataustaisia.

Hän sai työpaikan, vaikka hänellä oli vakava rikosrekisteri ja hän kuului yhteen Uppsalan rikollisimmista maahanmuuttajaperheistä. Vasta neljä vuotta myöhemmin, tämän vuoden lokakuussa, kunta huomasi, että se oli saattanut palkata vuohen kaalimaan vartijaksi. Tämä havaittiin vasta sen jälkeen, kun Noahista oli tehty rikosilmoitus.

Epäilty osallisuus avustushuijaukseen

Poliisitutkinta käynnistettiin. Aluksi kyse on vain tietomurroista. Mutta matkan varrella paljastuu yhä vakavampia väärinkäytöksiä, joihin Noah näyttää syyllistyneen kunnan johtotehtävistä käsin, kertoo Aftonbladet.

Hänen epäillään nyt suosineen avustusjärjestöä, jonka omistus ja työntekijät voidaan yhdistää hänen omaan Gränbyn perheeseensä. Sen uskotaan olevan toinen tällaisten yritysten sarjassa, joiden todellinen tarkoitus on anastaa suuria summia verorahoja petosten avulla.

Kunta, syyttäjä ja poliisi pysyvät vaiti

Uppsalan kunnalle koko juttu on kiusallinen. Uppsalan kunnan turvallisuuspäällikkö Anders Fridborg kieltäytyy kommentoimasta asiaa tiedotusvälineille. Hän viittaa vain siihen, että kaikki tiedot on luovutettu poliisille.

Myös tapauksesta vastaava syyttäjä Andreas Andersson kieltäytyy kommentoimasta asiaa tiedotusvälineille. Hän väittää, että hän ei vielä tunne tapausta niin hyvin, että voisi kommentoida sitä.

Myös poliisi on niukkasanainen tiedotusvälineille. He kuitenkin myöntävät, että tutkinta on laajentunut ja että epäiltyjen määrä on kasvanut kolmesta neljään. Muuten he eivät halua kommentoida tapausta.

Kiistää rikoksen

Toisin kuin nyt ja aiemmin on paljastunut, Noah on väittänyt kulkevansa lainkuuliaista tietä ja ottavansa etäisyyttä rikollisiin sukulaisiinsa. Sen, mitä hänen rikosrekisterissään on, hän väittää ”vain nuoruuden rikoksiksi”.

”Nämä tarinat juontavat juurensa siihen aikaan, kun olin nuori. Olen pystynyt osoittamaan, että olen onnistunut elämässäni ja kehittynyt ihmisenä. Olen kouluttanut itseäni, kiivennyt työelämässä tikapuita ylöspäin ja antanut panokseni yhteiskunnalle”, hän on aiemmin väittänyt Aftonbladetille antamassaan kommentissa ja syyttänyt mahdollisista väärinkäytöksistä puutteita kunnan menettelyissä.

Nyt hän on painunut maan alle ja tiedotusvälineiden tavoittamattomissa.

Lähde: Samnytt

Lue lisää aiheesta: