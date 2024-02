Tanskan puolustusministeri: ”Venäjä saattaa hyökätä Nato-maahan 3-5 vuoden sisällä”

Romanian armeijan ylipäällikkö on myös varoittanut sodan laajenemisesta, jos Venäjä voittaa Ukrainan sodan.

Tanskan puolustusministerin Troel Lund Puolsen antaman varoituksen mukaan Venäjä saattaa hyökätä Nato-maahan 3-5 vuoden sisällä.

”Sitä ei voi sulkea pois, että kolmen tai viiden vuoden sisällä Venäjä tulee koettelemaan viidettä artiklaa ja Naton solidaarisuutta. Tämä ei ollut Naton arvio vuonna 2023. Tämä on uusinta tietoa,” Poulsen oli sanonut Jyllands-Posteninlle.

Monet Euroopan maat ovat varoitelleet uskovansa Venäjän aikeista heikentää Natoa tulevana vuosikymmenenä. Myös Donald Trumpin mahdollisen Amerikan presidentinvaalivoiton pelätään rohkaisevan Venäjää.

Venäjä on myös vahvistanut asetuotantoaan ja saanut aseistusta esimerkiksi Iranilta ja Pohjois-Korealta.

”On syytä olla aidosti huolissaan. Venäjän kyky tuottaa sotilasvarusteita on kasvanut valtavasti. Venäjällä on potentiaalisesti tahtoa aloittaa hyökkäyksiä. Nyt heillä on myös sotilaallista kapasiteettia enemmän kuin aiemmin on oletettu.”

Romanian armeijan ylipäällikkö varoittanut seurauksista, jos Venäjä voittaa Ukrainan sodan

Romanian armeijan ylipäällikkö Vlad Gheorghiță on antanut samankaltaisen varoituksen Venäjästä. Hänen mukaansa, jos Venäjä voittaa sodan Ukrainassa, heidän seuraava kohteensa olisi Moldova ja Länsi-Balkan.

”Venäjän federaatio ei tule lopettamaan tähän. Jos Putin voittaa Ukrainassa, Moldovan tasavalta tulee olemaan pääkohde. Tulemme näkemään jännitteitä Länsi-Balkanissa. Olen enemmän kuin vakuuttunut presidentti Putinin politiikan eskaloituvan välittömässä tulevaisuudessa. Romanian ja koko Euroopan on oltava huolissaan tilanteesta ja valmistauduttava asianmukaisesti,” Gheorghiță oli sanonut lausunnossaan.

Lähde: Financial Times