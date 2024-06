Teinipojat tuomittiin poikkeuksellisen nöyryyttävästä seksuaalisesta väkivallasta – nuori saatiin Snapchatin kautta tekemään itselleen seksuaalisia ja vastenmielisiä asioita

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut neljä poikaa ehdollisiin vankeusrangaistuksiin nuoreen kohdistuneesta nöyryyttävästä seksuaalisesta väkivallasta.

Oikeuden mukaan teinipojat loivat Snapchattiin valetilit, joissa he esiintyivät naisten nimillä. Näillä tileillä he ottivat yhteyttä uhriin ja erehdyttivät tämän luulemaan, että tämä keskusteli ikäisensä tytön kanssa.

Keskustelut olivat oikeuden mukaan seksuaalissävytteisiä, ja syytetyt pyysivät uhrilta kuvia ja videoita, joissa tämä on alasti ja tekee itselleen erilaisia seksuaalisia ja poikkeuksellisen vastenmielisiä tekoja.

– Käräjäoikeus katsoo, että rikos on ollut erityisen nöyryyttävä. Tekoon on liittynyt houkuttelua ja valehtelua. Teossa on käytetty kahta eri valeprofiilia. Pyydetyt seksuaaliset teot ovat olleet nöyryyttäviä. Asianomistajaa on tuomittujen taholta ohjeistettu seksuaalisten tekojen toteuttamisesta yksityiskohtaisesti.

Materiaalia levitettiin useille

Oikeuden mukaan kuvia ja videoita löytyi kaikkiaan yli sata. Materiaalia levitettiin usealle henkilölle, selosteessa sanotaan.

– Viestittelyssä on korostettu ja ylläpidetty tätä virheellistä vaikutelmaa. Videoista voidaan päätellä, että asianomistajalta on asteittain pyydetty yhä rajumpaa ja nöyryyttävämpää materiaalia.

Oikeuden mukaan uhri lopetti yhteydenpidon sen jälkeen, kun häntä pyydettiin tekemään alasti natsitervehdys.

Tapaus tuli poliisin tietoon lokakuussa 2022, kun yksi videoista levisi laajalle joukolle koulussa. Käräjäoikeus tuomitsi neljä 17-18-vuotiasta poikaa alle kahden vuoden ehdollisiin vankeusrangaistuksiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.

– Vankeusrangaistuksen alhaisuutta ja sen ehdollisuutta selittää tuomittujen nuori ikä ja se, ettei ketään heistä ole aikaisemmin rikoksista tuomittu, julkisessa selosteessa sanotaan.

Nelikon lisäksi kolme nuorta tuomittiin materiaalin hallussapidosta sakkorangaistukseen.

– Käräjäoikeus on katsonut, että rikoksen tekijät ovat toimineet ryhmänä yhteisymmärryksessä ja ovat siten kaikki vastuussa teosta.

Korvauksia ei soviteltu

Käräjäoikeuden mukaan rikos oli omiaan aiheuttamaan herkässä murrosiässä olevalle uhrille erityistä kärsimystä.

– Seksuaalisen hyväksikäytön tapahtuessa verkkovälitteisesti uhri saattaa erehtyä ajattelemaan, että kun tekijä ei koskaan fyysisesti koskenut häntä, on hän itse vastuussa tapahtuneesta ja virheellisesti syyllistää itseään, selosteessa sanotaan.

Materiaalin kuvaaminen ja lähettäminen on automaattisesti omiaan lisäämään hyväksikäytön vahingollisuutta, oikeus toteaa.

Tuomitut määrättiin yhdessä kahden alle rikosvastuuiässä olleen tekijän kanssa maksamaan uhrille kärsimyksestä, haitasta ja sairaanhoitokustannuksista lähes 28 000 euroa.

– Korvausvelvollisuutta ei ole soviteltu eikä kohtuullistettu esimerkiksi tekijöiden iän perusteella, selosteessa sanotaan.

Julkisesta selosteesta tai tuomiolauselmasta ei käy ilmi, miten syytetyt ovat vastanneet syytteisiin.

STT