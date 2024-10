Televiestintäjätti Ericsson harkitsee poistumista monikulttuuriselta alueelta – syynä henkilöstön turvattomuus

Televiestintäjätti Ericsson harkitsee pääkonttorinsa siirtämistä Tukholman Kistan monikulttuuriselta asuinalueelta. Syynä on tiettävästi lisääntynyt ”rikkaus ja voimavara” alueella, jossa henkilökunta tuntee nyt olonsa turvattomaksi.

Ericsson on harkinnut muuttoa Kistasta jo jonkin aikaa, ja toimitusjohtaja Börje Ekholm on kuulemma ottanut asian esille jo viime vuonna. Näin kertovat Dagens industri -lehden lähteet.

Tilanteen sanotaan olevan niin vakava, että turvallisuushenkilöstö saattaa toisinaan työntekijöitä iltaisin metroon.

Ericsson Swedenin insinööriliiton ryhmäneuvottelija Per Norlander vahvistaa, että kysymys uusista toimitiloista otetaan säännöllisesti esille ja että ”kyse on siitä, että Kistan alue on hieman nuhjuinen”.

”Henkilöstö ei tunne oloaan turvalliseksi ennen ja jälkeen normaalin työajan, ja korkean profiilin osaajia voi olla vaikea houkutella. Meillä oli myös ryöstöaalto muutama vuosi sitten.”

Virallisesti ei ongelmia

Ericsson ei halua virallisesti kommentoida tietoja. He kuitenkin ilmoittavat tekevänsä ”riskinarviointeja ja toteuttavansa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä” työntekijöidensä turvallisuuden varmistamiseksi.

Samalla he väittävät, että heidän mielestään Kista ei erotu tapaturmien määrässä.

Lähde: Dagens industri, Samnytt