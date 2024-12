Terrorismirikoksista tuomittu jihadisti haastaa pubin oikeuteen ”muslimeja loukkaavasta” kyltistä

Jihadistipropagandan jakamisesta vankilassa istunut muslimi pitää kyltissä olevaa turbaanipäistä miestä ”rasistisena, xenofobisena ja väkivaltaan yllyttävänä.”

Islamisti Khalid Baqa on nostanut kanteen Saracen’s head pubin vuokraisäntää vastaan Englannin Amershamissa. Jihadistien propagandan levittämisestä Lontoon metrojärjestelmässä 4 vuotta ja 8 kuukautta vankilassa istunut Baqa sanoo pubin kyltissä olevan turbaanipäisen miehen olevan ”rasistinen, xenofobinen ja väkivaltaan yllyttävä.”

Baqa vaatii itselleen 1850 puntaa vahingonkorvauksia ja aikoo laajentaa kampanjaansa muihin 30 samaan ketjuun kuuluvaan pubiin jos oikeus asettuu hänen puolelleen.

”Kuva herätti minussa pelkoa. Se selvästi kiihottaa vihaan tiettyjä ryhmiä vastaan,” islamistiparka oli raportoinut.

Jo 500 vuotta Englannissa toiminut Saracen’s head on ottanut nimensä sanasta ”saraseeni,” joka on perinteinen eurooppalainen arabimuslimeista käytetty nimitys. Vuokraisäntä Robbie Hayes on sanonut kanteen olevan ”täysi vitsi” eikä suostu jihadistin vaatimuksiin kyltin muuttamisesta.

Lähde: European Conservative