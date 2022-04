Tilapäisen suojelun hakijoita jo noin 15 000

Euroopan Unioni aktivoi tilapäisen suojelun direktiivin 3.3.2022 Euroopan sisäministereiden kokouksessa yksimielisesti. Direktiivi on tarkoitettu vain Ukrainasta pakeneville, mutta ei tarvitse olla ukrainalainen hakeakseen tilapäistä suojelua.

Menetelmä on nopea ja helppo verrattuna tavalliseen turvapaikan hakumenettelyyn. Tilapäistä suojelua haetaan Suomessa poliisilta tai rajaviranomaiselta. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto myöntää tilapäisen suojelun oleskeluluvan. Direktiivin tarkoitus on mahdollistaa suojelun myöntäminen suuremmalle ryhmälle kerrallaan, ilman yksilöllistä harkintaa suojelun tarpeesta.

Tilapäistä suojelua saavat Ukrainan kansalaiset sekä kansainvälistä suojelua Ukrainassa saavat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jos he ovat asuneet Ukrainassa 24. helmikuuta 2022 tai sitä ennen. Ne, jotka oleskelevat lyhytaikaisesti Ukrainassa ja voivat palata turvallisesti kotimaahansa, eivät kuitenkaan ole tukikelpoisia. Tämä koskee yleensä ulkomaisia ​​opiskelijoita.

Mekanismi antaa Ukrainasta lähteneille henkilöille yhdenmukaiset oikeudet kaikkialla EU:ssa. Näitä oikeuksia ovat muun muassa oleskeluoikeus, pääsy työmarkkinoille ja asunnon saaminen, lääkinnällinen apu ja lasten pääsy koulutukseen. Hänellä on myös oikeus perheenyhdistämiseen, edellyttäen että toimeentulo on turvattu.

EU:n neuvoston päätöksen mukaan tilapäisen suojelun oleskelulupia voidaan myöntää 4.3.2023 asti, mutta EU voi tarvittaessa pidentää ajanjaksoa.

Yli 14 000 ukrainalaista oli hakenut Suomesta tilapäistä suojelua maaliskuun 28. päivään mennessä, kertoi sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.). Määrä kasvaa noin 400:lla päivittäin.

Ei tilastointia passittomista tulijoista

Päätökseen sisältyy myös rajatarkastusten väliaikaista lieventämistä, jotta Ukrainasta tulevat ihmiset voivat tulla EU:hun, vaikka heillä ei olisi voimassa olevaa passia tai viisumia. Rajaviranomaisia on ohjeistettu , että kaikki pitää päästää läpi.

– Erikseen ei tilastoida ilman matkustusasiakirjaa matkustaneita, joten se lukumäärä ei ole selvillä. Tähän astisen kokemuksen perusteella voi arvioida, että suurimmalla osalla on joku kansalaisuuden osoittava asiakirja – joko matkustusasiakirja, henkilökortti tai syntymätodistus, sanoo Ilkka Kemppainen Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksiköstä Kansalaiselle. – Asiassa selvitetään, kuuluvatko he tilapäisen suojelun piiriin. Mikäli he kuuluvat Euroopan neuvoston päätöksen tai sitä tarkentavan Valtioneuvoston päätöksen piiriin, he saavat tilapäistä suojelua koskevan päätöksen, hän jatkaa.

Kemppaisen mukaan vain asiakkaiden kertoman varaan jäävät seikat pyritään varmistamaan käytettävissä olevin keinoin. Periaatteessa siis riittää kun kertoo olevansa ukrainalainen. Tähän mennessä noin 200:n tiedetään olevan ei-ukrainalaisia.

Venäjältä on tullut tämän vuoden aikana yhteensä 194 kansainvälistä suojelua hakenutta. Heistä 141 on hakenut turvapaikkaa ja 53 on hakenut tilapäistä suojelua.

Lähteet: Infomigrants.net, Suomen valtioneuvosto, Eurooppa-neuvosto, STT