Tommi Lukkarinen: Lähellä paha maailma

Kansalainen julkaisee Sinimustan Liikkeen jäsenen Tommi Lukkarisen kirjoituksen.

Ihmisiä on maailmassa paljon, liikaa, älyttömästi, mutta suomalaisia suhteessa muihin on hyvin vähän. Hieman varautunut, hiljainen ja ujo luonne saattaa ulkopuoliselta tuntua vaivaannuttavalta. Rehellisyys, hyväuskoisuus ja maanläheisyys paljastuu pian kun tuttavuudessa on päästy hieman lähemmäksi. Alkaapa sieltä jo ärräpäitä ja maailman hulluuksien päivittelyä kuulua kun tuttavuudessa on päästy toiselle tai kolmannelle kahvihetkelle.

Suomalainen ja suomalaisen mielenmaailma elää yhdessä vuodenaikojen ja säätilan kanssa reagoiden suoraan päivän säähän. Ketäpä ei jatkuvat räntäsateet, pimeys ja viima ottaisi päähän pidemmän päälle? Kurjia ilmastohetkiä varten suomalainen on luonut selviytymiskeinot, olosuhteet, joilla voidaan hivenen lievittää ahdistuksen tunteita. Sauna ja viina on ehkä yksi näistä lieventävistä olosuhteista, mutta kaikki tietää, että tämä on varsin lyhytaikainen lievitys…

Ilmasto on suorassa yhteydessä mieleen ja kun vuosisatoja suomalainen taistelee kurjia sääoloja vastaan muokkaa se mielenlaadun syvemmälle dna:n syövereihin. Perimänä suomalainen saa sisua kestää elämää täällä haastavissa olosuhteissa. Mukavat kesäkelit on pienen pieni muistutus, että elämä voi olla hauskaa ja nautintoakin, mutta kun aurinko laskee, iskee hyttysarmeija ja ajaa kovankin sielun mökkiin. Tämä mökki, hiljaisuus, yksinäisyys ja mielen tulkinnat saakin suomalaisen osin höperöitymään, etenkin jos joutoaikaa ja taipumusta ajattelulle on liikaa. Kaukana paha maailma, lähellä suomalainen, hiljaisuus ja omat ajatukset.

Harvaa on luotu yksineläjäksi. Näissä olosuhteissa tarvitaan apuakin. Apu tuo jatkuvuutta, siis hyvällä onnella suurperheen. Jos mies ei saa naista, on koko maailma miestä vastaan, ainakin omassa mielessä. Tällöin astuu synkät kelit pään sisään, sauna ja viina saattaa alkaa maistua liikaa ja mieli tekee tepposia. Mieli lannistuu, joka päivä tulee räntää, tämä oli tässä, paska säkä, korkkaan toisen ja kolmannen, ehkä löydän kohtalotoverin, jonka kanssa kaadan kuppia ja saunoa.

Nykymaailman valossa näyttääkin siltä, että yksi ihmisosa ei pysy mukana avointen rajojen maailmassa. Eritoten itä-suomalainen mies tuntuu olevan vahvasti kiinni esi-isien maaperässä niin fyysisesti kuin henkisesti. Kun naiset ”vapautuivat” hellan äärestä, heille avautui maailma. Tuli yliopisto, ura ja loputtomat aineelliset nautinnot, etelän matkat, naisten lehdet, tasa-arvo ja Kaija Koo sekä kaikki muu mikä voimaannutti naisen yli-ihmiseksi. Nyt tämä nainen sai tilaisuuden ottaa juron suomalaisen miehen tilalle Euroopasta mediaseksikäs komeampi mies, joku otti jopa toiselta puolen maailmaa mustan miehen.

Suomalainen mies on nyt häviäjä, naisvihaaja ja syrjäytynyt. Ei tietenkään kaikki, vain se osa johon ei aurinko paista edes kesähelteellä. Kumpi petti, mies ja liiallinen itägeeni ja tämän luonteenomainen viehtymys elää mahdollisimman kaukana omissa oloissa vai nainen joka lähti ja jätti suomalaisen miehen? Yksi totuus lienee se, että mies ”antoi pikkusormen ja se vei koko käden”. Kyllä nainenkin ansaitsee nähdä maailmaa, se on inhimillistä kuten myös se, että mies haluaa olla kaukana rauhassa.

Miten tämä nyt meni näin, tulos on lohduton miesosa, vielä ruma ja lihava, joka on suvun päätepysäkki? Olisiko pitänyt rohkaistua välillä pistää parempaa päälle lökäpöksyjen sijaan ja mennä isolle kirkolle? Olisiko pitänyt elää enempi tässä turhamaisuuteen vivahtavassa ajassa, olla ”sivistyneempi” ja kulttuuri-ihminen eikä jämähtää kuuntelemaan linnunlaulua ja luonnon pysähtyneisyyttä peräkylillä?

Nyt kävi niin, että nainen meni ja mies jäi. Heipä hei, oli kiva tuntea, onneksi maailma loppuu ainakin suomalaiselta mieheltä. Ennen oli kaukana paha maailma, nyt se on lähellä.

Elämänhalultaan voimakkain suomalaisen miehen osa osti matkan Itä-Aasiaan ja haki sieltä thai-naisen elämän avustajaksi. Mieleen tulee väistämättä ajatus, että kumpi tätä naista oikeasti kiinnostaa enemmän, ruman ja lihavan miehen houkutteleva olemus vai tilaisuus leveämpään elämään? Mitä thaimies tuumii tästä? Vihaako se naisia myös?

Sinimusta Liike ei lupaa, että pystyy katkaisemaan nykyajan tuhokehityksen tuosta vain, mutta mielestämme tämä maa ja kansa kaipaa vahvan taisteluhengen palautusta ja kansallisen herätyksen. Liiallinen sauna ja viina miehelle tai liiallinen maailmanmatkailu ja kosmopoliittinen pöhinä naiselle ei ole hyväksi. Kohtuu kaikessa! Nuoren miehen tai naisen ei kannata lähteä sille tielle! Glamouria ei ole oikeasti kummassakaan. Leuka pystyyn ja kohti kestävän kehityksen paikallisuutta! Allekirjoita Sinimustan Liikkeen kannattajakortti ja liity joukkoomme, meidän porukoissa voit löytää elämälle sisältöä, tovereita ja uskoa tulevaisuuteen!

Allekirjoita Sinimustan Liikkeen kannattajakortti tästä.

Tommi Lukkarinen, Sinimusta Liike