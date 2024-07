Trumpiin kohdistuneessa hyökkäyksessä ilmenee kummallisuuksia

Nyt on tullut esiin useita raportteja, joiden mukaan viranomaiset joko auttoivat ampujaa eri tavoin tai pysyivät passiivisina, vaikka tiesivät hyökkääjästä hyvissä ajoin etukäteen.

Seuraavassa on muutamia hyökkäykseen liittyviä kummallisuuksia.

BBC:n suorassa lähetyksessä hyökkäyksen jälkeen haastattelema silminnäkijä antaa selkeän kuvauksen siitä, miten hän ja hänen seuralaisensa näkivät ampujan kiipeävän katolle aseen kanssa ja miten he hälyttivät lähellä olevat poliisit.

Silminnäkijän mukaan poliisit eivät kuitenkaan osoittaneet mitään kiinnostusta katolla kiväärin kanssa ryömivää miestä kohtaan. He jättivät silminnäkijän hälytykset ampujasta täysin huomiotta, vaikka salainen palvelu sekä tarkka-ampujat tähystivät kiikareillaan ampujaa sekä kädellään poliiseille viittoilevaa silminnäkijää useita kertoja ennen hyökkäyksen alkua.

Silminnäkijä joutui huolestuneena seuraamaan, kun Trumpin annettiin rauhassa jatkaa lavalla seisomista ja puhumista ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut.

”Ensimmäinen asia, mitä ajattelin, oli: Mikseivät he ole vetäneet Trumpia pois puhujakorokkeelta? Tämän miehen näki selvästi 2-3 minuuttia ennen kuin tämä tapahtui”, mies kertoi BBC:lle.

Toisella videolla lähempänä olevan yleisöjoukon kuulee huudoillaan reagoivan katolla kiväärillään Trumpia tähtäävään ampujaan vain muutamia sekunteja ennen pamausta.

EVIDENCE OF A SET-UP:

– Secret Service did not secure the nearest tall building, ~400 feet from the stage with line of sight

– A ladder had been placed in advance of the shooting on the building

– Attendees alerted law enforcement to the presence of the shooter pic.twitter.com/In9I0Ml8Vo

— Nicholas J. Fuentes (@NickJFuentes) July 14, 2024