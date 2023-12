Tuomioita ulkomaalaistaustaisille ryöstöstä Espoossa

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on 8.12. tuominnut ryöstöstä ulkomaalaistaustaisen miehen ja naisen. Samassa yhteydessä sai yksi ulkomaalaistaustainen mies useamman tuomion nuorena henkilönä autoiluun liittyvistä rikoksista. Ryöstötilanteessa on ollut paikalla useita nuoria henkilöitä, mutta näytön puuttuessa muutama syyte on tullut hylätyksi.

Espoossa 28.8.2020 tapahtuneessa ryöstössä oli epäiltynä yhteensä kuusi henkilöä, joista kolmen osalta kyse oli nuorena henkilönä tehdyistä rikoksista. Viimeksi mainittujen kolmen osalta syyte hylättiin.

Autoiluun liittyviä tuomioita tuli yhdelle, autovarkaan henkilöllisyyttä ei voitu todistaa

Yhden epäillyn kohdalla syyte ryöstöstä hylättiin, mutta hänet tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta nuorena henkilönä, luvattomasta käytöstä nuorena henkilönä, rattijuopumuksesta nuorena henkilönä ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta nuorena henkilönä yhteensä ehdolliseen 30 päivään vankeutta sekä valvontaan yhden vuoden kolmen kuukauden ajaksi.

Kulkuneuvo jota tuomittu ajoi, oli pari päivää ennen ryöstöä anastettu huoltoliikkeen pihalta, mutta auton käyttövarkaudesta ei näytön puutteessa tuomittu ketään. Kuljettaja on kertomansa mukaan saanut auton haltuunsa henkilöltä, jota ei ole nimennyt. Auto oli vahingoittunut lunastuskuntoon, mutta näyttöä ei ollut siitäkään, että se olisi tapahtunut kyseisen luvattoman käytön aikana.

Toisella ryöstöstä tuomitulla useita vankeusrangaistuksia takanaan

Ryöstön uhriksi joutunut mies on ollut tekopaikalla autossaan, kun nainen oli tullut kysymään häneltä Subutexiä. Hänellä ei ollut sitä naiselle antaa, jonka jälkeen hänen luokseen oli tullut 4-5 ihmistä, joista kahdella oli ollut aseet. Hän ei ollut nähnyt tekijöiden kasvoja, koska ne oli peitetty huivilla tai naamarilla. Lisäksi nainen ja pari muuta henkilöä oli seisonut kauempana. Tekijät olivat osoittaneet uhria aseilla ja vaatineet huumausaineita, rahaa ja puhelinta, sekä sen pääsykoodia. Aseet osoittautuivat poliisin kiinniottotilanteessa ilma- ja airsoftaseiksi, mutta tekohetkellä uhri ei niitä tunnistanut. Ryöstösaaliiksi jäi ainoastaan uhrin puhelin.

Käräjäoikeus tuomitsi ryöstöstä naisen joka oli ottanut puhelimen uhrin autosta ja yhden miehistä, joka tutkinnan perusteella oli toinen aseenkäyttäjä. Naisen seuraamus oli yhden vuoden ja kolmen kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus, mies sai kuukauden pitemmän ehdollisen vankeusrangaistuksen.

Tuomittu mies on aikaisemmin tuomittu useamman kerran vankeusrangaistukseen. Hänet on 3.9.2018 tuomittu 4 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuhotyöstä nuorena henkilönä. Tekoaika on maaliskuussa 2018. Lisäksi hänet on 22.12.2020 tuomittu 1 vuoden 4 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen muun ohella kahdesta ryöstöstä ja lukuisista muista rikoksista. Ryöstöjen tekoajat ovat syyskuussa 2020. Hänet on 29.3.2021 tuomittu 2 vuoden 10 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä ryöstöstä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta. Tekoaika on helmikuussa 2021. Vielä hänet on 8.6.2023 tuomittu muun ohella törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta 6 kuukauden vankeusrangaistukseen, jonka sijasta on tuomittu yhdyskuntapalvelua. Tekoajat ovat helmikuussa 2021.

Valtion maksettavaksi koitui asianajajien palkkioita yhteensä 19700 euroa, mistä määrästä ryöstöstä tuomitut velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle 1.636,80 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Tuomio ei ole lainvoimainen.