Turvapaikanhakijoille myönnettyjen työlupien määrä nelinkertaistuu Alankomaissa alle vuodessa

Uuden oikeistohallituksen lupaukset maahanmuuttopolitiikan tiukentamisesta ovat räikeässä ristiriidassa sen kanssa, että Alankomaissa turvapaikanhakijoille myönnettyjen työlupien määrä on nelinkertaistunut alle vuodessa.

UWV Werkbedrijf (UWV) -etuusviraston luvut osoittavat, että ”turvapaikanhakijoiden integroituminen työelämään on lisääntynyt dramaattisesti erityisesti ateriapalvelujen, siivouksen ja vuokratyön kaltaisilla aloilla.”

Nousu on seurausta valtioneuvoston viime vuoden lopulla tekemästä käänteentekevästä päätöksestä. Aiemmin turvapaikanhakijat saivat työskennellä enintään 24 viikkoa vuodessa, mutta tuomioistuin laajensi tämän mahdollisuuden kokopäivätyöhön niille, jotka odottivat yli kuusi kuukautta päätöstä turvapaikkahakemukseensa.

Päätös on johtanut siihen, että koko vuoden 2023 aikana myönnettyjen 1 840 työlupien määrä on kasvanut 7 370 lupaan tämän vuoden lokakuuhun mennessä.

Lainsäädännön muutoksen myötä turvapaikanhakijat ovat täyttäneet työmarkkinoiden aukkoja, tyypillisesti matalapalkkaisissa, aloittelevissa tehtävissä, kuten siivous-, varasto- ja tuotantotöissä.

”Turvapaikanhakijat ovat usein hyvin motivoituneita. Työnteko auttaa heitä integroitumaan hollantilaiseen yhteiskuntaan ja antaa arvokasta kokemusta, jos heille lopulta myönnetään oleskelulupa”, UWV:n pääjohtaja Judith Duveen totesi De Telegraafille.

Vuokratyövoimatoimistot ja yritykset ovat tiettävästi luoneet virtaviivaistettuja prosesseja turvapaikanhakijoiden palkkaamiseksi.

Merkittäviä työllistymisen esteitä ovat muun muassa viivästykset Alankomaissa työskentelyyn vaadittavan kansalaispalvelunumeron (BSN) saamisessa sekä logistiset ongelmat, jotka johtuvat turvapaikanhakijoiden usein tapahtuvista siirroista turvapaikkaprosessin aikana.

Alankomaalainen sanomalehti kertoi, että hallitus on tunnustanut nämä haasteet ja ilmaissut halunsa lyhentää BSN-numeroiden käsittelyaikoja ja poistaa byrokraattiset ruuhkat.

Turvapaikanhakijoiden työllistymisoikeuksien vapauttaminen on ristiriidassa Alankomaiden koalitiohallituksen suurimman kumppanin, Vapauspuolueen (PVV) johtajan Geert Wildersin kommenttien kanssa, sillä hän vannoi ottavansa käyttöön Alankomaiden historian ”tiukimman turvapaikkapolitiikan”.

Toukokuussa pidetyssä lehdistötilaisuudessa, joka pidettiin PVV:n hallitseman uuden neljän puolueen koalition sopimisen jälkeen, Wilders sanoi: ”Paljon tulee muuttumaan. Tulee turvapaikkakriisilaki. Tulee rajavalvonta. Sosiaalisten asuntojen etuoikeusaseman kieltäminen statuksen haltijoilta kielletään.”

”Taistelemme sen puolesta, että turvapaikka-asioista luovutaan Euroopan unionissa. Me lakkautamme toistaiseksi voimassa olevat turvapaikkaluvat”, hän lisäsi.

Alankomaiden hallitus sopi lokakuussa uusista uudistuksista, joiden tavoitteena on ainakin periaatteessa tiukempi turvapaikkapolitiikka. Suunnitelmiin kuului turvapaikkalupien keston lyhentäminen enintään kolmeen vuoteen, perheenyhdistämislakien rajoittaminen, turvapaikanhakijoiden laillisen asumisoikeuden peruuttaminen ja ulkomaalaisten rikollisten oleskeluluvan peruuttamisen helpottaminen.

🇳🇱‼️ Leader of the Netherlands' largest party @GeertWildersPVV says the new government will enforce the "strictest asylum policy" the country has ever seen.

"There will be an asylum crisis law. There will be border control. There will be a ban on priority of social housing for… pic.twitter.com/B77wNq6QXj

— Remix News & Views (@RMXnews) May 16, 2024