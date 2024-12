Tutkimus: Globaali hiilenkysyntä saavutti uuden ennätyksen 2024 – Kiinan takia

Samalla ilmastokommunistit vaativat suomalaisia lopettamaan saunomisen ja lihansyömisen ”ilmastokriisin takia.”

Kansainvälinen energiajärjestö raportoi vuoden 2024 tutkimuksessaan Kiinan ja Intian olevan edelleen merkittävimmät maat hiilenkulutuksessa, Kiinan ollessa merkittävin kulutuksen kasvattaja.

”Globaali hiilenkäyttö on ponnahtanut vahvasti pandemian ajan laskun jälkeen. Sen on laskettu nousevan 8,77 miljardiin tonniin vuonna 2024. Kansallisella tasolla hiilen kysynnän oletetaan kasvavan 1% vuonna 2024 ja saavuttavan 4,9 miljardia tonnia 2024, mikä on uusi ennätys. Myös Intiassa kysynnän oletetaan kasvavan 1,3 miljardiin tonniin, minkä tason ainoastaan Kiina on saavuttanut aiemmin.”

Monilla eri tavoilla, kuten hiilidioksidipäästöillä, maailman suurin saastuttajamaa Kiina, kuluttaa Kansainvälisen energiajärjestön tutkimusten mukaan 30% enemmän hiiltä kuin koko muu maailma yhteensä. Maan hallitus on hyväksynyt satojen uusien hiilivoimaloiden käyttöönoton viimeisen kahden vuoden aikana, mikä tulee kasvattamaan Kiinan fossiilisten polttoaineiden kulutusta ja hiilidioksidintuotantoa siitä huolimatta, että maa on allekirjoittanut Pariisin ilmastosopimuksen.

Kiinan valtiollinen media on avoimesti ylpeillyt sillä, miten paljon maa on onnistunut kahmimaan hiiltä täyttääkseen kasvaneen sähkön ja lämmityksen tarpeen. Samalla Kiina kuitenkin vaatii länsimaita vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ”ilmastokriisin” takia sanoen, että idällä ja lännellä tulisi olla ”yhteiset mutta erilaiset vastuut.”

Samalla, kun Kiina vahvistaa energiantuotantoaan ja teollisuuttaan fossiilisia polttoaineita hyödyntämällä, länsi ajaa ”vihreän siirtymän” kautta alas molempien ohella myös maatalouttaan.

