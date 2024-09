Tutkimus joukkoraiskaajien etunimistä Saksassa – ulkomaalaistaustaiset nimet hallitsevat

Tutkimus kertoo sen, minkä kaikki jo tiesivätkin.

AfD-puolue Saksassa on hankkinut käsiinsä kaikkien Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa vuonna 2023 joukkoraiskauksesta epäiltyjen nimet, ja listan perusteella tunnistetut epäillyt ovat miltei kaikki maahanmuuttajataustaisia.

Nordrhein-Westfalenissa raportoitiin huikeat 209 joukkoraiskausta vuonna 2023. Asiakirjat huomauttavat, että Saksan laissa ei ole suoranaista määritelmää joukkoraiskaukselle ja tutkimus tehtiinkin tarkastelemalla ilmoitettuja raiskauksia, joissa epäillyt eivät toimineet yksin.

155 tunnistetusta joukkoraiskausepäillystä 71 on Saksan kansalaisia, eli jo yli puolet heistä on maahan muuttaneita ulkomaiden kansalaisia. Ero saksalaisten ja maahanmuuttajataustaisten raiskaajien määrässä tulee vielä paremmin selville tutkimalla epäiltyjen etunimiä, jotka on sallittua julkaista vaikka sukunimiä ei yksityisyyssyistä olekaan.

”Muhammad” ja se eri variaatiot, sekä ”Bilal” ja ”Ibrahim” ovat yleisiä nimiä listalla. AfD:n tutkimuksen mukaan ainakin 76 prosenttia epäillyistä eivät ole nimen perusteella saksalaisia etnisiltä taustoiltaan.

Die Welt-lehti omassa raportissaan sanoi, että vaikka jos listan ”epäilyttävät” nimet, kuten ”Jason” ja ”Luca” luokitellaan saksalaisiksi, siltikin 78,1 prosenttia joukkoraiskausepäillyistä ”kaikessa todennäköisyydessään ovat maahanmuuttajataustaisia.”

Lähde: Breitbart