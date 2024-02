Ukrainalaisten ”työllistämisturbosta” tulee megafloppi

Työnteon sijaan monet ukrainalaiset Saksassa saavat edelleen kansalaisetuuksia. Saksan hallitus lupasi nopeaa integroitumista työmarkkinoille ”job turbo” -ohjelmalla – ja on toistaiseksi epäonnistunut surkeasti.

Saksan liittovaltion työvoimatoimiston (BA) ”Job Turbo” -ohjelma, jonka tarkoituksena on nopeuttaa Ukrainasta tulleiden pakolaisten integroitumista työmarkkinoille, ei ole toistaiseksi tuottanut juurikaan tulosta. Rheinische Post -sanomalehti kertoo BA:n tilannekatsaukseen viitaten, että työmarkkinoilta poistuvien ja kansalaisetuuksia saavien työttömien määrä itse asiassa laski tammikuussa edellisvuoteen verrattuna. Toisin sanoen työtä löytävien ukrainalaisten määrä on nyt pienempi kuin vuosi sitten. Liittovaltion työministeri Hubertus Heil (SPD) käynnisti aloitteen noin kolme kuukautta sitten.

Ukrainalaismiesten työttömyysaste oli tammikuussa 2,4 prosenttia. Viime vuonna samaan aikaan luku oli 3,4 prosenttia. Naisten osuus oli huomattavasti pienempi. Se laski viime vuoden tammikuun 1,7 prosentista 1,2 prosenttiin.

Työvoimatoimiston ”Job Turbo” -erityisasiamies Daniel Terzenbach mainitsi syyksi sukupuolten väliseen eroon usein yksinhuoltajaäidit. ”Joka kolmas ukrainalainen nainen on yksinhuoltaja, ja monien on hyvin vaikea löytää lastenhoitopaikkaa. Siksi heidän integroitumisensa työmarkkinoille on usein vaikeampaa kuin miespakolaisten.” Saksassa olevista ukrainalaisista sotapakolaisista 68 prosenttia on naisia.

Syy: taloudellinen tilanne vai kansalaisten tulot?

Tärkein syy ukrainalaisten asteittaiseen integroitumiseen työmarkkinoille on taloudellinen epätasapaino. ”Työttömien kokonaismäärä kasvoi tammikuussa lähes 200 000:lla edellisvuoteen verrattuna”, Terzenbach kertoi Rheinische Postille. Maahanmuuttofoorumi EWL:n raportissa puolestaan esitettiin, että ukrainalaisten hidas integroituminen johtuu Saksan runsaista sosiaalietuuksista. Tämä johtuu siitä, että ukrainalaisia kohdellaan automaattisesti samalla tavalla kuin saksalaisia, eivätkä he käy läpi turvapaikkaprosessia.

Saksassa asuu tällä hetkellä noin 2,4 miljoonaa turvapaikanhakijaa ja työikäistä ukrainalaista pakolaista. Jälkimmäisten osuus on noin 840 000, mikä on kolmasosa. ”Kaikkiaan 750 000 pakolaista on jo sosiaaliturvamaksujen alaisessa työssä, joista noin 170 000 pelkästään Ukrainasta”, Terzenbach jatkaa. ”Työllistämisturbo” on alkamassa muiden kohdalla. ”Siihen kuuluu noin 500 000 ihmistä Ukrainasta ja lisäksi 600 000 ihmistä kahdeksasta muusta suurimmasta turvapaikanhakijoiden lähtömaasta.”

Liittovaltion viraston mukaan Saksassa on tällä hetkellä täyttämättä noin 700 000 työpaikkaa.

Lähde: Junge Freiheit