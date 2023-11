Ukrainan ja Venäjän rauhansopimus epätodennäköinen

Ukraina ja Venäjä tuskin tulevat koskaan allekirjoittamaan rauhansopimusta, varoittaa Kiovan tiedustelupäällikkö Vitalii Nosach.

”Ukrainan ja Venäjän välinen konflikti tulee todennäköisesti jatkumaan ratkaisemattomana, vaikka varsinainen sodankäynti hellittäisikin”, Nosach varoittaa.

Ukrainan puolustusvoimien päätiedusteluosaston (HUR) päällikkö Kyrylo Budanov niin ikään maalaili The New Voice of Ukraine -uutislehdessä synkkää kuvaa konfliktista Ukrainan ja Venäjän välillä sekä pitkittyneestä sodasta Itä-Euroopassa.

Budanov kertoi uskovansa, ettei Moskova tule milloinkaan allekirjoittamaan rauhansopimusta Kiovan kanssa ja sen vuoksi sota tulee jatkumaan kylmänä sotana, vaikka varsinainen kuuma sota laantuisikin. Esimerkkinä hän mainitsee Venäjän ja Japanin jotka sotivat toisen maailmansodan aikana ja nämä maat ovat yhä teknisesti sodassa keskenään, sillä ne eivät edelleenkään ole sopineet rauhasta virallisesti.

”Venäläiset eivät tule allekirjoittamaan mitään sopimuksia Ukrainan kanssa… tämä uhkakuva on erittäin todennäköinen”, sanoi Ukrainan tiedustelupäällikkö ja jatkoi: ”Historiassa on esimerkkejä pitkistä sodista valtioiden välillä joihin ei ole saatu laillista ratkaisua. Venäjä ja Japani ovat selvä esimerkki.”

Budanovin epäillessä Vladimir Putinin suostuvaisuutta rauhan saavuttamiseksi, hän piti myös kyseenalaisena Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyn tahtotilaa rauhanneuvotteluihin. Zelensky on sanonut, että neuvotteluiden ehtona Moskovan olisi luovuttava kaikista alueista, jotka ovat Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen 1991 rajojen ulkopuolella.

Tämä tarkoittaisi Donbasin alueen palauttamista Ukrainalle mutta myös Moskovan vuonna 2014 laittomasti Venäjään liittämän Krimin palauttamista. Kiistellyt alueet ovat suurimmalta osin venäjänkielisten väestöryhmien asuttamia jotka äänestivät Venäjään liittymisen puolesta, vaikkakin kansainvälisesti näitä vaaleja pidettiin kyseenalaisina. Nämä vaatimukset alueiden palauttamisesta tuskin saavat hyväksyntää Kremlissä.

Jää myös nähtäväksi suostuuko Zelensky hylkäämään pyrkimyksensä liittää Ukraina USA-johtoiseen Natoon, puolustusliittoon liittymisen ollessa Kremlin mukaan syy hyökkäykselle Ukrainaan.

Aiemmin tässä kuussa Zelensky kertoi amerikkalaiselle medialle, että vaikka hän ei tahdokaan sodan jatkuvan ikuisesti, ”emme ole valmiita luovuttamaan vapauttamme terroristi-Putinille. Se siitä, siksi me taistelemme!”

Ukrainan kyky jatkaa puolustussotaa ei kuitenkaan riipu yksin Zelenskystä vaan Ukrainan armeija on erittäin riippuvainen Amerikasta ja Euroopasta saamastaan rahallisesta sekä aseellisesta tuesta.

Vaikka Saksa ilmoitti tällä viikolla tuplaavansa aseellisen avustuksen Kiovaan, on yhä epäselvää saako USA:n presidentti Joe Biden vakuutettua kongressin hyväksymään toivotun 61.4 miljardin dollarin avustuksen Ukrainaan sen lisäksi, että Ukrainaan on jo lähetetty yhteensä 113 miljardia dollaria amerikkalaista verorahaa.

Tähän mennessä edustajainhuoneen republikaanit ovat hylänneet Valkoisen talon vaatimukset avustuksen lähettämisestä. Presidentti Joe Biden on kuitenkin yrittänyt pakottaa toimenpiteen sitomalla Ukrainan rahoituksen lakiin hätäavun antamisesta Israelille Hamasin viime kuun hyökkäyksen jälkeen.

Lähde: Breitbart

(Artikkelin kirjoittanut: Taika Mourujärvi)