Unkarin hallitus helpottaa perheiden lainansaantia

Lokakuun 1. päivästä alkaen Unkarin CSOK-nimellä tunnetun perheasuntolainan käyttö helpottuu entisestään, ilmoitti kulttuuri- ja innovaatioministeriön perheistä vastaava valtiosihteeri Zsófia Koncz Facebookissa, kertoo Magyar Nemzet.

Hän korosti, että ”CSOK Plus” ja ”Village CSOK” -lainat sekä ”vauva-avustuslaina” tuovat merkittäviä helpotuksia itsenäisille ammatinharjoittajille ja maatalouden alkutuottajille, jotka käyttävät erityisiä verotuksellisia välineitä. Yksi tärkeimmistä muutoksista on se, että aiempien 10 ja 20 prosentin sijasta pankkien on nyt otettava tuloina huomioon 50 prosenttia tuloista hakijoita arvioidessaan.

Konczin mukaan tämä tarkoittaa, että ”he voivat saada oman kodin paljon helpommin ja nopeammin valtion tukeman CSOK Plus -lainan avulla, jonka määrä on enintään 15, 30 tai 50 miljoonaa forinttia (38 000 €, 76 000 € tai 126 000 €); lisäksi aiemmin odotetun kahden tai kolmen vuoden sijasta hakemukseen riittää todiste yhden vuoden valtion sairausvakuutuksen voimassaolosta”.

Tämä siirto avaa tien monille perheille saada asuntolainaa, jotka eivät aiemmin ole pystyneet täyttämään ehtoja.

”Olen varma, että nämä muutokset auttavat kymmeniätuhansia perheitä rakentamaan kotinsa”, hän sanoi.

Koncz julkaisi myös videon, jossa hän keskustelee erään maanviljelijäperheen kanssa, joka on jo käyttänyt vauva-avustuslainaa. Hän kertoo heille, että hallitus tarjoaa 30 erilaista perhetukea, joista monia voi käyttää kodin rakentamiseen tai laajentamiseen. Perheeseen on tulossa kolmas lapsi, joten he ajattelevat laajentaa taloaan, jolloin he voivat valita ”Village CSOK”-lainan, valtiosihteeri selitti. Hän lisäsi, että jos kyseessä on kolme lasta, he voivat saada myös 7,5 miljoonan forintin (19 000 €) suuruisen palautuksettoman tuen sekä jopa 5 miljoonan forintin (12 000 €) veronpalautuksen.

Lähde: Remix News