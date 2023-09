Useita asuntomurtoja Itä-Uudellamaalla – epäilty liikkuu päiväsaikaan

Itä-Uudenmaan poliisille on lähiaikoina tehty kuusitoista ilmoitusta omakotitaloihin kohdistuneista asuntomurroista. Kaikki asuntomurrot on pääasiassa tehty päiväsaikaan. Osassa asuntomurroista on havaintoja hoikkarakenteisesta, noin 170 cm pitkästä miehestä, jolla on tumma parta ja tummat lyhyet hiukset. Mies liikkuu polkupyörällä ja hänellä on reppu selässään.

– Asuntomurtoja on tehty muun muassa Järvenpäässä, Tuusulassa, Hyvinkäällä ja Porvoossa ja ne sijoittuvat kaikki 6. -20.9. väliselle ajalle, kertoo rikoskomisario Lauri Rantalainen.

Omakotitaloihin on päästy sisälle esimerkiksi oven tai talon muu ikkuna rikkomalla, avoimen tuuletusikkunan kautta tai parvekkeen ovi tai ikkuna vääntämällä.

– Varkaan matkaan on lähtenyt koruja, käteistä rahaa ja muuta helposti poiskuljetettavaa omaisuutta. Osassa asuntomurroista on havaintoja hoikkarakenteisesta, noin 170 cm pitkästä miehestä, jolla on tumma parta ja tummat lyhyet hiukset. Mies liikkuu polkupyörällä ja hänellä on reppu selässään, Rantalainen jatkaa.

– Kaikki epäillyn tekijän tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi saamamme tiedot ja vihjeet ovat poliisille arvokkaita. Tiedot ja vihjeet pyydämme toimittamaan sähköpostiosoitteeseen ryr.ita-uusimaa@poliisi.fi, Rantalainen kehottaa.

Asuntomurroilta voi ja kannattaa suojautua

Hälytyslaitteet ovat hyvä lisäsuoja kodin turvaamiseksi, mutta on myös tärkeää huolehtia, että kaikissa ulko-ovissa on kunnollinen lukko. Vakuutusyhtiö hyväksymä varmuuslukko on myös hyvä hankinta.

– Naapureille tai ystäville kannattaa aina myös vinkata asunnon valvonnasta esimerkiksi loma-aikana, muistuttaa Rantalainen.