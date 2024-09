Uusi salamurhayritys Trumpia vastaan

Sunnuntai-iltana Donald Trump oli pelaamassa golfia Trump International Golf Clubilla, kun salaisen palvelun agentit löysivät kiväärin piipun, joka työntyi ulos aidasta noin 450 metrin päässä. Etäisyys ei ole tällaisella aseella West Palm Beachin sheriffin Ric Bradshaw’n mukaan kovin pitkä.

Yksi poliiseista ampui epäiltyä ampujaa, joka pudotti aseen ja pakeni paikalta. Hän jätti jälkeensä AK-47-tyyppisen rynnäkkökiväärin, kaksi reppua, kiikaritähtäimen ja GoPro-kameran. Hänet pidätettiin myöhemmin.

On myös raportoitu, että asemies ampui useita laukauksia Trumpia kohti ja että henkivartijat heittäytyivät hänen päälleen suojellakseen häntä luodeilta.

Mies, joka näyttää olleen salamurhaamassa Trumpia, on 58-vuotias demokraatti Ryan Wesley Routh. Hän on toistuvasti kritisoinut Trumpia sosiaalisessa mediassa, ilmaissut tukensa presidentti Joe Bidenille ja varapresidentti Kamala Harrisille sekä lahjoittanut rahaa useille demokraattien presidenttiehdokkaille.

Routhin kerrotaan myös olevan sitoutunut Ukrainan puolesta, ja hän on ilmoittanut olevansa valmis kuolemaan sodassa ja haluavansa polttaa Kremlin. Trumpin varapresidentti JD Vance on kritisoinut sodan rahoitusta, ja Trump on väittänyt ”pystyvänsä lopettamaan konfliktin nopeasti”.

Toimittaja Andy Ngo tutustuu 58-vuotiaaseen tarkemmin pitkässä X-ketjussa:

Breaking: Ryan Wesley Routh, 58, has been identified as the gunman suspect who allegedly nearly assassinated Trump at his golf course in West Palm Beach, Fla.

Routh’s online presence shows an obsession with supporting Ukraine and posts about saving democracy. He ran a website… pic.twitter.com/CgYMzv1T3Y

— Andy Ngo 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) September 15, 2024