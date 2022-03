Petosrikoksia autokaupoissa ja koiranpentujen hankinnassa

Petosrikoksia on viime viikkoina tehty niin autokaupoissa kuin koiran hankinnassakin. Ostajat ovat näyttäneet kuvaa pankkisiirrosta, joka on sittemmin peruttu. Tällaista kuittia näyttämällä on tehtailtu useita petoksia autokaupoissa ja nyt viimeksi samalla menetelmällä on huijareiden mukaan lähtenyt koiranpentu.

Helsingin poliisi tutkii tapausta, jossa miehen ja naisen epäillään hankkineen koiranpennun itselleen petoksella. Poliisi epäilee, että he hakivat pennun myyjältä ja näyttivät väärennettyä kuvaa maksusta. Tapaus sattui sunnuntaina 27. helmikuuta.

Epäillyt väittivät, että he aikoivat ostaa kaksi kiinalaisen bulldogin pentua asianomistajalta. He näyttivät kuvaa pankkisiirrosta ja saivat toisen pennun mukaansa. Toinen pentu oli tarkoitus hakea ja maksaa seuraavana päivänä.

Asianomistaja huomasi, että hän ei ollut todellisuudessa saanut maksua koiranpennusta. Myöhemmin selvisi, että epäillyt kaupittelivat koiraa ainakin ruokakaupassa Nurmijärvellä.

Kaikki havainnot mahdollisista myyjistä ja koiranpennusta pyydetään osoitteeseen analyysi.helsinki@poliisi.fi tai puhelimitse virka-aikaan 0295 470 011.

Oulun poliisi tiedotti 22.2. useista autokauppoihin liittyvistä petosrikoksista, joissa ostaja on ollut maksavinaan myyjän pankkitilille kauppasumman mutta auton omistuksen siirryttyä ostaja nimiin, on ilmennyt, että maksu on peruttu.

Ostaja on näyttänyt myyjälle matkapuhelimestaan kuittia rahan siirrosta, jolloin myyjä on luullut saaneensa kauppasumman tililleen. Tämän jälkeen myyjä on luovuttanut ostajalle tunnuksen, jolla hän saa siirrettyä ajoneuvon nimiinsä.