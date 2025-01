Uusi tutkimus osoittaa, että ulkomaalaissyntyiset tekevät eniten raiskauksia

Ulkomaalaissyntyiset syyllistyvät yli puoleen kaikista raiskausrikoksista Ruotsissa. Eikä se johdu niin sanotuista sosioekonomisista tekijöistä. Näin todetaan Lundin yliopistossa julkaistussa uudessa tutkimuksessa.

”Kyse on merkittävästä yliedustuksesta”, kertoi Samnyttille tutkimusraportin pääkirjoittaja, dosentti Ardavan Khoshnood.

63,1 prosenttia kaikista raiskauksesta, törkeästä raiskauksesta tai raiskauksen yrityksestä tai valmistelusta vuosina 2000-2020 tuomituista oli ensimmäisen tai toisen sukupolven maahanmuuttajia. Hieman yli puolet, 50,6 prosenttia, oli ulkomailla syntyneitä.

Tämä käy ilmi Lundin yliopiston tutkimusryhmän viime viikolla julkaisemasta raportista.

”Ei mikään uutinen”

Itse asiassa tämä ei ole uutinen. Tutkimuksen pääkirjoittaja on dosentti Ardavan Khoshnood, ja neljä vuotta sitten hän oli mukana laatimassa vastaavaa raporttia maahanmuuttajista ja raiskauksista. Tuolloin se keskittyi vuosina 2000-2015 tehtyihin raiskauksiin.

”Uusi tutkimus on aineistoltaan hieman laajempi ja pidempi kuin edellinen. Mutta tavoite on myös hieman erilainen tällä kertaa tekemässämme tutkimuksessa”, Ardavan Khoshnood kertoo.

Ja mikä on erilainen tavoite?

”Tässä on erilaista se, että ensimmäisessä tutkimuksessa pystyimme näyttämään, miltä raiskaajat näyttävät. Tarkoitan tällä sitä, miltä he näyttävät ominaisuuksiensa puolesta. Pystyimme tunnistamaan kaksi erilaista tekijäluokkaa. Luokka, joka oli melko pitkälle kriminalisoitunut, luultavasti jo poliisin hyvin tuntema ja jolla oli ongelmia sosiaaliviranomaisten kanssa.

Sitten meillä oli joukko ihmisiä, jotka eivät olleet aiemmin tehneet juuri mitään rikoksia ja jotka olivat poliisille täysin tuntemattomia. Tämä kävi ilmi tutkimuksesta.”

Rikostutkinta

Edellinen, helmikuussa 2021 julkaistu tutkimus aiheutti kohun. Tutkimuksesta vastuussa olevasta professori Kristina Sundquistista tehtiin rikosilmoitus eettiselle muutoksenhakulautakunnalle, mikä puolestaan sai syyttäjän aloittamaan alustavan rikostutkinnan. Syynä on se, että heidän tutkimustaan pidetään epäeettisenä.

Sekä Sundquist että Khoshnood myöntävät, etteivät he neljä vuotta sitten koskaan aikoneet tutkia maahanmuuttajien ja raiskausten välistä yhteyttä.

”Se ei ollut millään tavalla tutkimuksen painopisteenä. Se oli yksi monista muuttujista, joita tarkastelimme. Tarkoituksena ei ollut koskaan keskittyä siihen”, Khoshnood sanoi Samnyttille.

”Sain tuon tuloksen, kun olimme ajaneet luvut tietokoneen läpi. Ja sitten tajusimme vain: Oliko se niin paljon? Sen jälkeen meidän oli keskusteltava siitä. Siitä tuli eräänlainen ongelma raportoinnin kanssa. Tutkijana en voi sensuroida tulosta. En voi tehdä niin.”

Jäi kiinni varkaudesta

Seuraavat tapahtumat muistuttavat huonoa saippuaoopperaa.

Valituslautakunnan puheenjohtaja, tuomari Ann-Christine Lindeblad on se, joka ajaa kahden Lundin tutkijan asettamista syytteeseen epäeettisestä tutkimuksesta.

Mutta juuri ennen joululomaa 2021 tuomari jää kiinni Coop-myymälässä Sveavägenillä Tukholmassa, kun hän varastaa ruokatarvikkeita reilun 300 kruunun (26 euron) edestä: Joulukinkkua, lihapullia, camembert-juustoa ja prinssimakkaroita hän tunkee laukkuunsa maksamatta niistä.

Lindeblad saa myöhemmin määräyksen maksaa 50 000 kruunun (4 341 euron) päiväsakko näpistyksestä ja joutui eroamaan työtehtävistään.

Kesällä 2023 Lundin tutkijoita koskeva esitutkinta lopetettiin.

Merkittävä yliedustus

Vuoden 2021 tutkimuksessa maahanmuuton ja raiskausten välinen yhteys oli ”sivulöydös”. Uudessa tutkimuksessa tämä alue on sen sijaan keskiössä.

”Tässä uudessa tutkimuksessa, jonka olemme tehneet, olemme nimenomaan tarkastelleet tätä maahanmuuttajataustan kanssa. Sitten totesimme, että tehdään sama asia uudestaan. Katsomme vuosien 2000 ja 2020 välillä ja tutkimme, kuinka monta ihmistä tuomittiin raiskauksesta, törkeästä raiskauksesta, raiskauksen yrityksestä tai raiskauksen valmistelusta”, Ardavan Khoshnood sanoo.

”Ja sitten kartoitimme, kuinka moni heistä on maahanmuuttajataustainen. Heidät jaettiin kolmeen ryhmään: ulkomailla syntyneet, Ruotsissa syntyneet, joilla on yksi maahanmuuttajataustainen vanhempi, ja Ruotsissa syntyneet, joilla on kaksi maahanmuuttajataustaista vanhempaa.”

Tässä yhteydessä tutkijat havaitsivat, että yli puolet raiskauksista on ulkomailla syntyneiden tekemiä, vaikka heidän osuutensa vastaavasta kontrolliryhmästä on vain 18 prosenttia.

”Näemme esimerkiksi, että Ruotsin ulkopuolella syntyneet muodostavat 50 prosenttia raiskauksista, törkeistä raiskauksista ja vastaavista tuomituista. Kontrolliryhmässä vastaava luku on vain 18 prosenttia”, Khoshnood selventää.

Kyseessä on siis merkittävä yliedustus?

”Kyllä, se on merkittävä yliedustus.”

Lähde: Samnytt

