Åkesson: Ruotsissa syntyneiden kansalaisuuden peruuttaminen mahdollista

Seuraaviin vaaleihin on alle kaksi vuotta, ja ruotsidemokraatit alkavat hahmotella politiikkaa, joka antaa puolueelle uutta menestystä ja nopeuttaa Ruotsin tervehtymistä. Yksi tällainen alue on paluumuutto ja paluumuutto, jossa he haluavat tarkastella mahdollisuutta peruuttaa Ruotsin kansalaisuus.

Ennen vuoden 2026 vaaleja Jimmie Åkesson on tehnyt selväksi, että ruotsidemokraatit eivät tue hallitusta, johon he eivät kuulu. Tidö-sopimus on myös pantava täytäntöön kokonaisuudessaan, mistä on sovittu. Hänen mielestään Tidö-yhteistyö toimii hyvin, mistä useimmat asianosaiset ovat samaa mieltä.

Pian on kuitenkin aika vaihtaa kansalaisuuspolitiikkaa.

Lain mukaan Ruotsissa asuva tai asunut Ruotsin kansalainen ei voi menettää kansalaisuuttaan. Kuten muutkin Ruotsin lainsäädännön osat, ne on kuitenkin kirjoitettu eri aikoina, jolloin vallitsivat erilaiset olosuhteet, ja silloinen Ruotsin hallitus on nimittänyt perustuslakitutkimuksen, jonka tehtävänä on tarkastella mahdollisuuksia kansalaisuuden peruuttamiseen esimerkiksi vakavien rikosten vuoksi.

Åkesson haluaa mennä vielä pidemmälle.

”Periaatteessa minulla ei ole mitään sitä vastaan, että henkilö, jolla on kaksoiskansalaisuus, mutta joka on syntynyt Ruotsissa ja saanut Ruotsin kansalaisuuden tällä tavoin, voi menettää sen”, hän sanoi Aftonbladetille.

”Mutta mielestäni perusta on kaksoiskansalaisuus. Kansainvälisen oikeuden mukaan ketään ei yksinkertaisesti voi eikä saa tehdä kansalaisuudettomaksi.”

Åkesson uskoo, että tällainen toimenpide osoittaisi, että kansalaisuudella on jotain arvoa niille, jotka käyttäytyvät ja että kansalaisuutensa on ansainnut.

Laittomien maahanmuuttajien ja vakaviin rikoksiin syyllistyneiden, jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia, lisäksi ruotsidemokraatit haluavat, että useammat ihmiset palaavat vapaaehtoisesti

. Tätä ruotsidemokraattien johtaja kuvaa pitkäaikaiseksi hankkeeksi ja viittaa suuriin ihmisjoukkoihin, jotka eivät ole omatoimisia eivätkä kuulu ruotsalaiseen yhteiskuntaan vaan elävät jonkinlaisessa rinnakkaisyhteiskunnassa.

”Tilanne ei ole hyvä, kaikki ymmärtävät sen.”

Åkessonin mukaan sitä ei voida ratkaista kotouttamispolitiikalla, sillä monet ihmiset eivät ole täällä ensisijaisesti siksi, että he haluaisivat kotoutua, vaan muista syistä.

Etuuskatto tärkein uudistus

Työssä, jolla pyritään saamaan lisää maahanmuuttajia kotiin, hän huomauttaa paluumuuttoetuuksien olevan pieni asia tässä kontekstissa ja että suurimmat vaikutukset saavutetaan etuus- ja hyvinvointiuudistuksilla. Ruotsidemokraatit haluavat vaikeuttaa hyvinvointijärjestelmään pääsyä ja ottaa käyttöön etuuksien ylärajan.

”Etuuksien yläraja, sellainen kannustin, joka tekee niistä, jotka ovat täällä, koska meillä on avokätinen hyvinvointijärjestelmä, on mielestäni tärkein yksittäinen kannustin, jonka voimme antaa paluumuuttoon.

”Jokainen palaava henkilö tai perhe, joka ei ole integroitunut, helpottaa jäljelle jäävien integroimista.”

Lähde: Samnytt

