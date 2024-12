Ruotsissa olevat syyrialaiset eivät halua palata takaisin

Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallinnon kaatumisen jälkeen monissa maissa on keskusteltu syyrialaisten paluusta. Ruotsissa Jimmie Åkesson (sd) on vaatinut, että syyrialaisten oleskelulupia harkitaan uudelleen, ja monien kerrotaan nyt olevan huolissaan siitä, että heidän on palattava.

Yksi maista, joissa syyrialaisten paluusta keskustellaan, on Saksa, jossa Kristillisdemokraattisen unionin (CDU) liittokansleriehdokas Friedrich Merz toteaa, että heillä ei ole sijaa maassa pitkällä aikavälillä ja heidän on palattava.

”Meidän on nyt puhuttava hyvin avoimesti heidän kanssaan ja sanottava: Olemme jo pitkään olleet sitä mieltä, että ihmiset olisivat voineet palata ainakin pohjoiseen jo kauan sitten, ja nyt myös muualle maahan”, hän sanoo.

Kuten muissakin maissa, maahanmuuttovirasto on lykännyt päätöksiä Syyrian tapauksissa, minkä sanotaan aiheuttaneen huolta ryhmässä.

Södertäljessä on maan kunnista eniten syyrialaisia – 8,1 prosenttia – mutta myös paljon assyrialaisia/syyrialaisia.

Paljon puheluita

Asianajaja Marie Barsoumilla Södertäljestä on paljon syyrialaisia asiakkaita.

”Olen saanut paljon puheluita, on paljon kysymyksiä – mikä on tilanne tänään? Mitä oikeudellisia päätöksiä on tehty? Mutta on aivan liian aikaista”, hän kertoo SVT:lle.

SVT:n viesti Ruotsissa asuville syyrialaisille on kuitenkin se, ”ettei heidän tarvitse olla huolissaan”, sillä Syyrian turvallisuustilanne pysyy todennäköisesti epävarmana vielä pitkään.

”Ei ole mahdollista poiketa siitä, mitä kansainvälisessä oikeudessa sanotaan, eli että tarvitaan vakaa ja pitkäaikainen kestävä muutos, ennen kuin suojeluasema voidaan peruuttaa”, sanoo maahanmuutto-oikeuteen erikoistunut asianajaja Tomas Fridh.

Lähde: SVT

Lue lisää aiheesta: