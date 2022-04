Valkoinen Vappu: Nähdään Laukontorilla!

Sinimusta Liike tiedottaa:

Sinimustan Liikkeen Valkoinen vappu -kulkue kokoontuu Tampereella 1.5. kello 13:00 Laukontorilla! Kutsumme kaikki kiinnostuneet mukaan tapahtumaan.

Laukontorilta liikumme kulkueena Tampereen keskustassa. Kulkueen päätteeksi pidetään puheita. Puheidenpitopaikalla on myös sima- ja munkkitarjoilua.

Kyseessä on Sinimustan Liikkeen ensimmäinen suurempi julkinen tapahtuma. Tule siis paikalle historialliseen tapahtumaan tukemaan Suomen kansallisradikaaleinta puoluetta!

Laukontorilla on myös luvassa varustekeräys, jossa kerätyt tavarat toimitetaan kotimaataan puolustaville Ukrainan kansallismielisille. Rajat ylittävä solidaarisuus kansallismielisten kesken on yksi liikkeemme agendoista, ja tämä on siitä käytännön esimerkki.

Sinimusta Liike on kerännyt puolueen rekisteröimiseen tarvittavat 5000 kannattajakorttia. Jatkamme kuitenkin keräämistä 11.5. saakka ja keräämme puskuria mahdollisten hylättävien kannattajakorttien varalle. Sähköisen kannattajakortin voit allekirjoittaa osoitteessa kannattajakortti.sinimustaliike.fi