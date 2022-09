Valtiovarainministeriö: Sähkön arvonlisäverokantaa alennettaisiin ja henkilökuljetukset vapautettaisiin verosta

Arvonlisäverolakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia. Sähköön sovellettava arvonlisäverokanta alennettaisiin 24 prosentista 10 prosenttiin. Lisäksi kotimaan henkilökuljetukset vapautettaisiin verosta oikeuksin vähentää hankintoihin sisältyvä vero (ns. nollaverokanta). Lausunnolle lähtevän hallituksen esityksen tavoitteena on kompensoida erityisesti sähkön hinnan voimakkaasta noususta aiheutuvia kustannuksia ja parantaa kotitalouksien ostovoimaa voimakkaan inflaation aikana.

Valtiovarainministeriö 9.9.2022

Tiedote

Arvonlisäverotusta koskevista ehdotuksista linjattiin pääministeri Sanna Marinin hallituksen vuoden 2023 talousarvioesitystä koskevissa neuvotteluissa syyskuun alussa.

Sähkön arvonlisäverokantaa alennettaisiin 10 prosenttiin tämän vuoden joulukuun alusta ensi vuoden huhtikuun loppuun saakka. Arvonlisäverokannan alentaminen koskisi vain sähkön myyntiä. Sähkön siirtoon ja pääsyn tarjoamiseen sähköverkkoon sovellettaisiin edelleen yleistä 24 prosentin arvonlisäverokantaa. Myös sähköverolle maksettava arvonlisävero määräytyisi edelleen yleisen verokannan mukaan

Lisäksi kotimaan henkilökuljetukset säädettäisiin nykyisen 10 prosentin verokannan sijasta nollaverokannan alaisiksi ensi vuoden alusta huhtikuun loppuun saakka. Nollaverokantaa sovellettaisiin kaikkiin nykyisin verollisiin henkilökuljetuspalveluihin, esimerkiksi juna-, linja-auto-, taksi-, lentokone- ja laivakuljetuksiin.

Esityksen arvioidaan vähentävän valtion verotuottoa 350 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2022 ja olemaan voimassa 30.4.2023 saakka. Henkilökuljetuksia koskeva muutos tulisi kuitenkin voimaan vasta 1.1.2023. Määräaikaisuudella tavoitellaan kustannusten alentamista vuoden kylmimmällä kaudella, jolloin kotitalouksien sähköenergian kulutus on korkeimmillaan lämmitystarpeesta johtuen. Lisäksi kohdennetuilla toimilla on tarkoitus parantaa ostovoimaa.

Valtiovarainministeriö lähetti ehdotuksen lausuntokierrokselle perjantaina 9. syyskuuta. Lausuntoaika päättyy 20. syyskuuta. Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnoksiin. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle syysistuntokaudella 2022.

