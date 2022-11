Vanhustyöntekijöiden rikostaustat aiotaan jatkossa selvittää

Eduskunnalle annettiin viime viikolla esitys, jonka mukaan vammaisten ja vanhusten kanssa työskenteleviltä aiotaan jatkossa tarkastaa rikosrekisteriote. Mikäli valtioneuvoston antama esitys menee läpi eduskunnassa tulisi uudistus voimaan vuoden 2024 alussa.

Esitetty pykälä sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisen ja järjestämisen valvontaa koskevaan lakiehdotukseen. Vielä ei tiedetä ehtiikö nykyinen eduskunta hyväksyä kyseisen lakiuudistuksen.

Esityksen mukaan palvelun tuottajan tai järjestäjän tulee tarkastaa työpaikanhakijan rikostausta mikäli virka- tai työsuhde vanhusten tai vammaisten parissa kestää vähintään 3 kuukautta yhden vuoden aikana. Kyseisen esityksen mukaan työnhakijoilta tarkastettaisiin samat rikosnimikkeet kuin lastenkin kanssa työskenteleviltä. Tarkastettavasta rikosrekisteriotteesta pitää selvitä, onko työntekijä tuomittu esim. seksuaalirikoksesta, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, ihmiskaupasta tai huumausainerikoksesta.

Rikosrekisteriotteen voisi pyytää edellä mainituin edellytyksin työnhakijoilta, joiden työhön kuuluu jatkuvasti ja oleellisesti iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden hoitoa, huolenpitoa tai työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa heidän kanssa.

Rikosrekisteriotteen selvittämisellä pyritään parantamaan vanhusten ja vammaisten turvallisuutta, koskemattomuutta ja omaisuuden suojaa. Sosiaali- ja terveyspuolen valvonnassa on tullut ilmi aikaisemmin tapauksia, joissa iäkkäiden henkilöiden tai vammaisten varoja tai lääkkeitä on viety. Myös henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkauksia on tapahtunut.

Lähde: Keskisuomalainen-lehti 28.11.2022 sivu 13