”Vanno Allahin nimeen tai teemme sen uudelleen!” – Koulutyttö hakattiin ja hänen hiuksensa sytytettiin tuleen jengihyökkäyksessä

Teinityttöjen jengi uhkasi heittää 12-vuotiaan tytön alas rakennuksen katolta ja sytytti sitten hänen hiuksensa tuleen. Hänet pakotettiin vannomaan Allahille nimeen videolla, ettei hän tee rikosilmoitusta.

Wienissä 12-vuotias tyttö joutui lokakuun lopussa kolmen muun alaikäisen tytön raa’an pahoinpitelyn uhriksi. He pakottivat hänet ”vannomaan Allahin nimeen”, että hän pysyisi hiljaa tai vaarantaisi väkivallan jatkumisen.

Hyökkäys tapahtui 25. lokakuuta 12. kaupunginosassa, jossa jengi väijyi Maria-nimistä tyttöä ja pahoinpiteli häntä raa’asti tuntikausia.

Heute uutisoi teinijengin raahanneen koulutytön Zeleborgassella sijaitsevan asuinrakennuksen katolle noin kello 16.00, jossa he hakkasivat häntä ja uhkasivat työntää hänet alas katolta. Hyökkäys jatkui, kun tytöt pakottivat Marian Rauchgassella sijaitsevaan autotalliin, jossa väkivalta kiihtyi.

Epäiltyjen väitetään sytyttäneen Marian hiukset tuleen, repineen hänen silmäripsensä irti ja pahoinpidelleen häntä lyönneillä ja potkuilla. He myös viilsivät Mariaa veitsellä peukaloon ja tuhosivat hänen älypuhelimensa.

Uhri vietiin sairaalaan mustelmien, viiltohaavojen sekä vatsaan ja päähän kohdistuneiden vammojen vuoksi.

Hyökkäyksestä tallentui video, jonka kerrotaan kiertävän sosiaalisen median Snapchat-sovelluksessa.

Välikohtauksen jälkeen hyökkääjien kerrotaan pelotelleen Marian vaikenemaan ja pakottaneen hänet vannomaan kameran edessä, ettei hän ilmoittaisi rikoksesta viranomaisille. Marialle Snapchatin kautta lähetetyssä hyytävässä viestissä lukee: ”Minulla on video, jossa sanot: ’Allahin kautta, en tee rikosilmoitusta’.”

Uhkauksista huolimatta Marian vanhemmat tekivät rikosilmoituksen viranomaisille. Tämä on kuitenkin vain lisännyt heidän tyttäreensä kohdistuvia uhkauksia. Viime päivinä Maria on saanut useita uhkaavia viestejä, joista yhdessä varoitettiin uusista väkivaltaisuuksista: ”Näet maanantaina. Tällä kertaa se en ole vain minä, vaan 10 muuta on tulossa.”

Wienin poliisi on vahvistanut tutkivansa tapausta, mutta perhe pelkää edelleen turvallisuutensa puolesta.

Lähde: Heute

