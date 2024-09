Venäläistä räjähdelastia kuljettava alus matkalla Itämerelle

Ruby-alus, jossa on 20 000 tonnia ammoniumnitraattia Venäjältä, on matkalla Norjasta Ruotsin vesille. Aluksella on ongelmia, ja se oli hinauksessa, koska se haluaa päästä Itämerelle.

Maltan rekisteröimä 183-metrinen alus lähti matkaan Venäjän Kuolan niemimaalla sijaitsevasta Murmanskin Kantalahdesta (Kandalaksja) 22. elokuuta. Lastina on 20 000 tonnia ammoniumnitraattia. Alun perin Rubyn määränpääksi ilmoitettiin Las Palmas Kanariansaarilla. Aluksessa on tiettävästi 19 hengen syyrialainen miehistö.

Mutta kun alus kulki Norjan Pohjoiskalotin pohjoispuolella, se joutui myrskyyn. Se hakeutui suojaan norjalaiseen Tromssan satamaan 1. syyskuuta.

Räjähdysaltis lasti

Norjan viranomaiset saivat tietää aluksen lastista vasta sen jälkeen, kun alus oli saapunut satamaan. Ammoniumnitraattia voidaan käyttää räjähteiden valmistukseen. Sama kemikaali aiheutti voimakkaan räjähdyksen Beirutin satamassa kesällä 2020.

Myrskyn aikana aluksen runko, peräsin ja potkuri vaurioituivat. Ruby tarvitsee korjauksia, mutta se ei voinut jäädä Tromssaan tappavan lastinsa kanssa. Siksi se hinattiin ulos vuonosta Tromssan ulkopuolella, kuten Maritime Executive on kertonut.

Kun alus oli ollut ankkurissa muutaman päivän turvallisen välimatkan päässä kaupungista ja siellä asuvista noin 70 000 ihmisestä, se jatkoi etelään Norjan rannikkoa pitkin. Sitä oli hinaamassa hinaaja Amber II, joka on myös rekisteröity Maltalle.

Keskiviikkona se ohitti Bergenin edustan, jossa siihen liittyivät Norjan rannikkovartiosto ja norjalainen fregatti Roald Amundsen.

Haluaa Itämerelle

Juuri nyt Ruby on Norjan eteläpuolella. Ja se haluaa päästä Itämerelle.

Viimeisten tietojen mukaan sen määränpää on Klaipèda Liettuassa, mutta ei voida sanoa varmasti, että se menee sinne, koska sillä on ongelmia työntövoiman ja ohjauksen kanssa. Tämä voi tarkoittaa muutoksia reitissä, uutisoi Samnytt.

On kuitenkin epätodennäköistä, että Ruby kulkee Juutinrauman kautta.

”Alukset, joilla on suuri kulkusyvyys, joutuvat kulkemaan Tanskan Iso-Beltin ja Vähä-Beltin kautta. Juutinrauma ei ole yhtä syvä”, Ruotsin rannikkovartioston tiedottaja Mattias Lindholm sanoo Samnyttille.

Tanskalainen DanPilot -yhtiö on ilmoittanut ottavansa vastuulleen Rubyn luotsaamisen Tanskan aluevesien läpi.

Tiedätkö, kuinka syvä tämä laiva on?

”Me tiedämme sen”, vastaa Lindholm.

Liettua sanoo ei

Ruby on ilmoittanut, että sen uusi määränpää on satamakaupunki Liettuassa. Mutta Vilnan hallitus ei halua olla missään tekemisissä laivan kanssa. Ei ainakaan niin kauan kuin se on lastattu 20 000 tonnilla ammoniumnitraattia, jota Liettuassa verrataan Hiroshiman pommin räjähdysvoimaan toisen maailmansodan aikana.

Jos dieseltankit vaurioituisivat ja lastiin pääsisi dieseliä, se voisi räjähtää, mikä on ongelmallista, koska dieseliin sekoitettu ammoniumnitraatti (ANFO) on lähes puolet räjähdysalttiimpi kuin TNT.

Tämä tarkoittaa 20 kilotonnin kuormalla 8 kilotonnin TNT:n räjähdysvoimaa eli noin puolet Hiroshiman pommin räjähdysvoimasta.

”Tuota lastia ei päästetä satamaan”, sanoo pääministeri Ingrida Šimonytė.

Samaan aikaan räjähtävää venäläislastia kuljettava alus jatkaa hitaasti kohti Ruotsin vesiä. Määränpää on edelleen epäselvä.

”On muitakin satamia, jotka voivat tulla kyseeseen. Tai jotain voi tapahtua, mikä lisää kiireellisyyttä, eli syntyy hätätilanne. Mutta ainakaan alus ei ole vielä hakenut turvasatamaa Ruotsista”, Ruotsin rannikkovartioston tiedottaja Mattias Lindholm sanoo.

Ja jos Ruby lähestyy Ruotsin aluevesiä, rannikkovartiosto tulee sitä vastaan omilla aluksillaan.

”Koska tämä on jotain sellaista, joka poikkeaa normaalista meriliikenteestä, meillä on oltava seuranta. Voimme puuttua asiaan, jos jotain tapahtuu. Silloin meillä on nopeampi reagointiaika kuin jos olisimme jossain muualla”, Lindholm sanoo.

”Meillä ei ole tietoa siitä, että lasti olisi vahingoittunut tai ollut uhattuna, eikä myöskään siitä, että polttoainesäiliöt olisivat vahingoittuneet tai olleet uhattuna”, sanoo Lindholm Aftonbladetille.

”Näin ollen arviomme on, että lasti ei aiheuta suurempaa uhkaa kuin tavallisesti. Ammoniumnitraatti ei sinänsä ole vaarallista tai räjähtävää. Siitä tulee sellaista, jos se altistuu iskuille, jos se reagoi dieselin tai voimakkaan lämmön kanssa, ei jos sitä kuljetetaan oikein.

”Hyvin yleistä”

Mattias Lindholm korostaa myös useaan otteeseen, että ammoniumnitraatti itsessään ”ei ole poikkeava kuorma”.

”Ammoniumnitraatti on hyvin yleistä kuljetuksissamme Ruotsin vesillä. Sitä kuljetetaan päivittäin meritse, maanteitse ja rautateitse. Meillä on monia satamia, joissa käsitellään ammoniumnitraattia”, hän huomauttaa.

Koska sitä käytetään lannoitteena?

”Lannoite on yksi yleisimmistä käyttötarkoituksista”, vastaa Lindholm.

Kun laiva on matkalla Venäjältä tällaisen lastin kanssa ja haluaa nyt saapua Klaipèdan satamaan Venäjän Kaliningradin sijaan, niin se antaa aihetta salaliittospekulaatioihin sosiaalisessa mediassa.

”En voi selittää näitä valintoja tai toiveita, mutta ei ole epätavallista, että korjausta tarvitsevat alukset menevät täysin eri satamaan kuin mihin ne olivat matkalla. Se riippuu siitä, millaisia laivanrakennussopimuksia on tehty ja mitä varustamolla on mielessä”, Mattias Lindholm sanoo.

”Se ei välttämättä tarkoita mitään, mutta se on asia, jonka panemme merkille ja jota seuraamme.”

Tiedotusvälineet: Venäläisalus saattoi ajaa tahallaan karille

Tiedotusvälineissä on uutisoitu, että maailman yleisimmistä lannoitteista kuljettava laiva on todennäköisesti venäläinen yritys hybridioperaatiosta, ja se on ajanut tahallaan karille. Tiedotusvälineet ovat edistäneet tätä teoriaa, mutta niiden on tässä vaiheessa vaikea saada asiantuntijoita ja viranomaisia mukaan tähän teoriaan.

Useat tiedotusvälineet väittävät nyt, että alus ajoi tahallaan karille testatakseen Pohjoismaiden valmiutta.

Ilta-Sanomien (STT) ja Aftonbladetin mukaan tanskalainen turvallisuusasiantuntija Jacob Kaarsbo arvioi uutistoimisto Ritzaulle, että kyseessä voisi olla Venäjän hybridioperaatio.

”Todennäköisin skenaario on, että tämä on osa hybridisotaa, jossa he haluavat jotenkin pelotella ja nähdä, miten Pohjoismaat reagoivat, kun alus tulee lähelle rannikkoamme ja kriittisiä laitoksiamme”, johtava analyytikko sanoo.

Lähde: Aftonbladet, Samnytt, Fria Tider, Ilta-Sanomat, STT