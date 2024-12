Video: Ukrainan helikopteri ampuu alas venäläisen droonin

Ukrainan ilmavoimien äskettäin julkaisemassa näyttävässä kuvamateriaalissa näkyy, kuinka Ukrainan sotilashelikopterit suorittavat operaation venäläisen Shahed-tyyppisen lennokin seuraamiseksi ja ampumiseksi alas.

Operaatio toteutettiin kahdella Neuvostoliitossa valmistetulla Ukrainan ilmavoimien Mi-8-helikopterilla, ja sen tarkoituksena oli puolustaa Ukrainan aluetta venäläisen lennokin vihamielistä hyökkäystä vastaan.

Operaation aikana lennokkia seurataan tarkasti kaupungin rajojen ulkopuolella sen varmistamiseksi, ettei se aiheuta uhkaa siviileille, ja kun alue on turvallinen, toinen helikoptereista seuraa lennokkia tarkasti ja ampuu sen alas helikopterin konekiväärillä.

Video levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa, ja siinä näkyy ampumisen hetki ja se, kuinka lennokki vaurioituu ilmassa ja putoaa nopeasti metsäiselle alueelle.





Shahed-136 on iranilaisvalmisteinen kamikaze-drooni, joka tunnetaan myös nimellä ”itsetuhodrooni” ja joka on suunniteltu kiertämään alueen yllä ja hyökkäämään kohteisiin törmäämällä niihin räjähdyspanoksellaan. Lennokin kantama on jopa 2 500 kilometriä, ja se voi kantaa noin 40 kilogramman taistelukärjen.

Käynnissä olevan sodan aikana Venäjä on käyttänyt iranilaisvalmisteisia Shahed-drooneja iskeäkseen Ukrainan infrastruktuuriin, mukaan lukien energiantuotantolaitoksiin, aiheuttaen laajoja vahinkoja ja sähkökatkoksia.

Yksi etu Venäjälle on lennokkien kustannustehokkuus; ne ovat huomattavasti halvempia kuin perinteiset risteilyohjukset, mutta voivat silti aiheuttaa merkittävää tuhoa.

Raporttien mukaan Venäjä on lisännyt suhteellisen alkeellisten, potkurikäyttöisten Shahed-droonien käyttöä syksyllä 2024, ja sen odotetaan tehostuvan edelleen talven aikana.

On myös raportoitu, että Venäjä on muokannut näitä lennokkeja termobaarisilla taistelukärjillä niiden tuhovoiman lisäämiseksi.

Ukraina on kehittänyt erilaisia menetelmiä Shahed-droonien aiheuttaman uhan torjumiseksi, muun muassa ilmapuolustusjärjestelmiä ja elektronista sodankäyntiä. Joissakin tapauksissa Ukrainan joukot ovat onnistuneet hakkeroimaan ja ohjaamaan lennokit takaisin kohti Venäjän aluetta, kertovat länsimaiset tiedotusvälineet.

Lähde: Fria Tider

