Volkswagen sulkee Saksan tehtaita ensimmäistä kertaa historiassaan

Kilpailukyvyn heikkeneminen pakottaa yrityksen myös lopettamaan työntekijöiden kanssa tehdyn työsuhdeturvasopimuksensa.

Volkswagen valmistautuu tekemään jotain, mitä ei ole koskaan aiemmin tehty yhtiön 87-vuotisen historian aikana. Kustannusten leikkaamiseksi se sulkee kaksi saksalaista tehdastaan, suuren autotehtaan ja varaosatehtaan.

Vielä ei ole selvää, mitkä tehtaat joutuvat kärsimään, mutta Sachsenin osavaltion on huhuttu olevan yksi sijaintipaikka.

Ilmoituksen jälkeen odotetaan arvaamatonta kiistaa yhtiön johdon ja perinteisesti vaikutusvaltaisten lahkolaisjärjestöjen välillä. Työntekijöiden edunvalvojat lupasivat ”kovaa vastarintaa” ensimmäiseksi reaktioksi sen jälkeen, kun he saivat tietää johdon suunnitelmista. Yhtiön toimitusjohtaja Oliver Blume, jota pidetään tinkimättömämpänä kuin edeltäjiään, tapaa keskiviikkona työntekijäjärjestön edustajia. Neuvoston puheenjohtaja Daniela Cavallo edustaa vaikutusvaltaista IG Metall -yhdistystä, joka on tähän mennessä onnistunut torjumaan supistamisyritykset. Cavallo on luvannut ”hyvin epämiellyttäviä” neuvotteluja johdon kanssa.

Alan analyytikot olivat aiemmin ennustaneet, että kaksi yhtiön tehtaista suljetaan: Osnabrückissa Niedersachsenissa ja Dresdenissä Saksissa. Ala-Saksin osavaltion hallitus on Volkswagenin toiseksi suurin osakkeenomistaja ja vastustaa suunnitelmaa.

Volkswagen, joka työllistää 680 000 ihmistä ja on Saksan suurin teollisuustyönantaja, haluaa myös keskeyttää vuodesta 1994 lähtien voimassa olleen työpaikkojen turvaamisohjelmansa, joka olisi estänyt irtisanomiset vuoteen 2029 asti edellyttämällä niiden hyväksymistä työntekijöiden neuvostossa.

Johto perustelee suunnitelmaa vaikealla taloudellisella ympäristöllä sekä uusilla eurooppalaisilla kilpailijoilla ja kilpailukyvyn heikkenemisellä. Yhtiö on menettänyt lähes kolmanneksen arvostaan viimeisten viiden vuoden aikana, mikä tekee siitä huonoimmin menestyneen eurooppalaisen autonvalmistajan.

Volkswagenin huono tilanne on pahin mahdollinen uutinen liittokansleri Olaf Scholzille, jonka koalitio on kärsinyt tappion kahdessa osavaltiovaalissa, muun muassa Saksissa, jossa konservatiivinen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue tuli toiseksi.

