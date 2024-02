Yhdysvallat vastustaa Ukrainan Nato-jäsenyyttä

Washington ja Berliini uskovat tiettävästi, että Kiovan ottaminen liittoon vaarantaisi täysimittaisen yhteenoton Moskovan kanssa.

Yhdysvallat ja Saksa vastustavat muiden Naton jäsenten kehotuksia kutsua Ukraina liittoon myöhemmin tänä vuonna pidettävässä suuressa huippukokouksessa, koska pelkäävät, että tämä voisi aiheuttaa täysimittaisen yhteenoton Venäjän kanssa, Foreign Policy (FP) -lehti kertoi tiistaina.

Amerikkalaislehti kirjoitti kymmeneen nykyiseen ja entiseen virkailijaan vedoten, että sekä Kiova että jotkut sen kiihkeimmistä tukijoista, kuten Puola ja Baltian maat, vaativat Ukrainan hyväksymistä Yhdysvaltain johtamaan liittoon Washingtonissa heinäkuussa pidettävässä tärkeässä huippukokouksessa.

Ukrainan Nato-hakemuksen nopeuttamisen kannattajat väittävät, että vain Kiovan täysivaltainen jäsenyys voisi pakottaa Venäjän lopettamaan konfliktin, ja väittävät samalla, että siirto olisi pitkällä aikavälillä edullisempi kuin ikuiset asetoimitukset. Näin siitä huolimatta, että Venäjä vakuuttaa jatkuvasti olevansa valmis rauhanneuvotteluihin.

Artikkelin mukaan Yhdysvallat ja Saksa, jotka ovat Ukrainan kaksi tärkeintä tukijaa sotilaallisen avun osalta, ovat kuitenkin eri mieltä. Molempien maiden virkamiesten kerrotaan uskovan, että vaikka Kiovan pitäisi lopulta liittyä Natoon, nyt ei ole oikea aika, ja että lännen pitäisi sen sijaan keskittyä toimittamaan Ukrainalle aseita.

FP lisäsi, että Ukrainan ottaminen liittoon, kun se on ajautunut konfliktiin Venäjän kanssa, voisi laukaista täysimittaisen yhteenoton Naton ja Moskovan välillä, mikä johtuu liittosopimuksen 5 artiklasta, jossa määrätään, että hyökkäys yhtä liittokunnan jäsentä vastaan on hyökkäys kaikkia jäseniä vastaan.

FP:n mukaan tilannetta pahentaa useiden EU:n jäsenten, kuten Unkarin ja Slovakian, kanta, joka on vastustanut aseiden lähettämistä Ukrainaan. Unkarin pääministeri Viktor Orbán on varoittanut, että Kiovan jäsenyys liittoumassa voisi vetää Naton mukaan konfliktiin. Hänen slovakialainen virkaveljensä Robert Fico on sanonut, että siirto voisi aiheuttaa kolmannen maailmansodan.

Yhdysvallat on tiettävästi kehottanut EU:n jäseniä olemaan ottamatta asiaa esille huippukokouksessa, koska se voisi paljastaa kulissien takana vallitsevan erimielisyyden.

Moskova on toistuvasti varoittanut länsimaita antamasta sotilaallista apua Ukrainalle ja sanonut, että se vain pitkittää konfliktia. Venäjän presidentti Vladimir Putin on myös sanonut, että Kiovan pyrkimys liittyä Natoon, joka on kirjattu sen perustuslakiin strategiseksi tavoitteeksi vuonna 2019, on yksi keskeisistä syistä nykyiseen konfliktiin.

