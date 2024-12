31-vuotias syyrialainen kotihoidon työntekijä raiskasi 12-vuotiaan tytön ja sai hänet raskaaksi

Kotihoidossa työskentelevää 31-vuotiasta Syyriasta kotoisin olevaa miestä syytetään 12-vuotiaan tytön raiskauksesta. Syytteen mukaan tyttö tuli raiskauksen seurauksena raskaaksi ja teki sen jälkeen abortin. Koska 31-vuotias syyrialaismies on nyt Ruotsin kansalainen, häntä ei voida karkottaa. ”Arvioni mukaan todistusaineisto on riittävän hyvä”, syyttäjä Karin Koci sanoi.

Tämän vuoden syyskuussa 31-vuotias syyrialaismies otti yhteyttä 12-vuotiaaseen tyttöön Snapchat-sovelluksen kautta. Mies kertoi poliisille olleensa juuri lomalla Saudi-Arabiassa, jossa hänen äitinsä asuu, kun hän ja tyttö alkoivat keskustella keskenään.

Mies asuu Gävlen kunnassa ja tyttö asuu naapurikunnassa Uppsalassa. Tytön mukaan 31-vuotias valehteli ikänsä ja väitti olevansa paljon nuorempi kuin mitä todellisuudessa on.

Tyttö suostui tapaamaan miestä. Ensimmäisellä kerralla he söivät yhdessä kebabrullan.

Raiskasi tytön puistossa

Toinen kohtaaminen oli täysin erilainen. Heti heidän tavattuaan syyrialaismies repi tytön vatsalleen maahan puistossa, veti housut alas ja raiskasi hänet.

”Hän oli aika aggressiivinen”, tyttö kertoo poliisikuulusteluissa.

”Niinpä hän raiskasi minut melko aggressiivisesti ja nopeasti. En osaa selittää sitä”, hän tarkentaa, kun poliisi pyytää häntä selittämään tarkemmin, mitä hän tarkoittaa.

Seksuaalisen pahoinpitelyn jälkeen mies katoaa paikalta läheisen hautausmaan suuntaan.

12-vuotias tyttö raskaana

Vähän ajan kuluttua raiskauksen jälkeen tyttö huomaa, että hänen kuukautisensa ovat myöhässä ja hänellä on pahoinvointia. Testi osoittaa, että hän on raskaana.

Mutta kun 12-vuotias tyttö ottaa yhteyttä 31-vuotiaaseen mieheen, tämä sanoo, ettei se ole hänen ongelmansa. ”Sinun täytyy hoitaa asia itse”, syyrialaismies sanoo raiskatun tytön mukaan.

Tyttö tekee abortin. Siihen mennessä tapauksesta on kuitenkin jo ilmoitettu poliisille. Sikiöstä on myös tehty DNA-testi, joka osoittaa, että syyrialaismies on lapsen biologinen isä.

Syytetty lapsen raiskauksesta

31-vuotiasta miestä syytetään nyt lapsen raiskauksesta. Kuulusteluissa mies myönsi tehneensä jotain seksuaalista tytön kanssa, mutta väitti tytön sanoneen olevansa ”aikuinen” ja täysi-ikäinen.

”Tyttö on 18-vuotias sinkku, ei se ole silloin paha asia. Hän on mukava ja erittäin ystävällinen. Siksi ei pidä olla epäkohtelias hänelle. Meillä oli sellainen suhde, että olimme mukavia toisillemme”, mies kertoo.

Mies väitti myös, että tyttö otti hänen spermaansa sormiinsa ja työnsi sen alapäähänsä ja tuli näin raskaaksi.

”En laskenut sitä sisään!” väittää hän kuulustelussa, jossa hän myöntää ejakuloineensa.

Määrätty tutkintavankeuteen

Syyttäjä Karin Koci uskoo, että 31-vuotias mies tuomitaan rikoksesta. ”Uskon, että kuulustelu sujui odotetusti, ja nostin syytteet siihen arvioon perustuen, että odotan tuomiota. Oikeus on päättänyt, että hän jää tutkintavankeuteen. Se on vahva merkki siitä, että hänet tuomitaan”, hän kertoo.

”Tuleeko rangaistus vaatimieni syytteiden mukaisesti vai jotain muuta, se jää nähtäväksi. Arvioni mukaan todistusaineisto on riittävän hyvä.”

Syyrialaismiestä ei voida karkottaa

31-vuotias mies on alun perin kotoisin Syyrian Hamasta. Hän tuli Ruotsiin syyskuussa 2014 ja sai pysyvän oleskeluluvan seuraavan vuoden lokakuussa.

Syyrialaismiehellä ei ole rikosrekisteriä, hänellä ei ole sukulaisia Ruotsissa ja Ruotsin kansalaisuuden hän sai huhtikuussa 2022. Syyrialaista ei siis voida karkottaa, jos hänet tuomitaan.

Mies kertoo työskentelevänsä tuntipalkalla lähihoitajan ja hoiva-avustajan sijaisena vanhusten hoivakodeissa ja kotihoidossa. Samnytt on ottanut yhteyttä Gävlen kuntaan, joka ei ole vastannut.

Jutun pääkäsittely pidettiin viime viikon torstaina, ja tuomiota odotetaan tänään keskiviikkona.

Lähde: Samnytt

