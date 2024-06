Äärivasemmistolaiset sabotoivat opiskelijayhdistyksen tiloja

Uppsalassa sijaitsevan Heimdalin opiskelijayhdistyksen tiloissa on viime aikoina tehty useaan otteeseen ilkivaltaa. Yhdistyksen poliittinen sihteeri Henric Colliander kertoi Samnyttille.

Henric Colliander on Heimdalin poliittinen sihteeri ja myös Ruotsidemokraattien vaaleilla valittu edustaja Uppsalassa. Hän kertoi Samnyttille, että keskustaoikeistolainen opiskelijayhdistys on viime aikoina joutunut useiden äärivasemmistolaisten ilkivallan kohteeksi.

”Muutama viikko sitten ovelle ruiskumaalattiin anarkistisymboli A:ta. Sitten he palasivat muutamaa päivää myöhemmin ja ruiskuttivat sen uudelleen sen jälkeen, kun onnistuimme poistamaan sen”, hän sanoo.

Vandaalit liimasivat seinään myös Antifa-tarran.

Ja kansallispäivänä yhdistyksen jäsenet huomasivat, että yhdistyksen tiloihin ei enää päässyt sisään.

”Joku oli ruiskuttanut liimaa avainlukkoon, joten nyt tilaan ei pääse sisään”, poliittinen sihteeri kertoo.

Vahingosta on ilmoitettu poliisille, mutta Colliander todistaa, että vasemmiston hyökkäykset ylioppilaskuntaa vastaan ovat lisääntyneet.

”Useita vuosia sitten oli hyökkäyksiä, joissa ikkunoita potkittiin sisään, joten se on ollut toistuvaa. Mutta viime aikoina se on pahentunut ja pahentunut. Tämä viikko on ollut erityisen äärimmäinen”, Colliander sanoo.

Lähde: Samnytt