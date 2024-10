Algerialainen tuomittiin 17 vuodeksi alaikäisen raiskaamisesta sairaalassa ja toisen naisen raiskaamisesta kadulla

Algerialainen tuomittiin myös kolmannesta raiskauksesta Sveitsissä ja hän oleskeli Ranskassa karkotusmääräyksestä huolimatta.

39-vuotias algerialainen, jolla on karkotusmääräys (OQTF), on tuomittu 17 vuodeksi vankeuteen sen jälkeen, kun hänet on todettu syylliseksi 16-vuotiaan tytön raiskaukseen sairaalasängyssä Toulousen yliopistollisessa sairaalassa Ranskassa marraskuussa 2021.

Tuomittu Ismael C. sai tuomionsa Haute-Garonnen rikostuomioistuimessa, ja hänet oli jo tuomittu vastaavista teoista Sveitsissä. Kahden muun raiskauksen lisäksi hänet todettiin syylliseksi myös toisen nuoren naisen raiskaamiseen raa’asti keskellä katua Capitolen kaupunginosassa. Mies yritti myös varastaa tämän uhrin puhelimen.

Mitä tulee nuoren naisen raiskaukseen sairaalassa, 30. marraskuuta 2021 16-vuotias Lisa heräsi meteliin ollessaan sairaalahuoneessaan Toulousen yliopistollisessa sairaalassa. Hän huomasi, että kello oli 1.30 yöllä ja hänen sängyssään istui mies. Mies oli riisunut hänen pyjamahousunsa ja t-paitansa. Paniikissa hän tunnisti miehen samaksi mieheksi, jonka kanssa hän oli käynyt tupakalla aiemmin samana päivänä.

Hän yritti painaa sängyssään olevaa hälytyskelloa hälyttääkseen sairaalan henkilökuntaa, mutta kukaan ei tullut paikalle. Tämän jälkeen mies kertoi tytölle ”rakastavansa häntä” ja oli sitten väkivaltaisesti yhdynnässä tytön kanssa. Tyttö teki heti sen jälkeen ilmoituksen raiskauksesta, jolloin algerialainen ”pakeni ja hämmentyi”. Turvamiehet pysäyttivät hänet yrittäessään poistua rakennuksesta. Kun hänet oli pidätetty, Ismail C. väitti, että tyttö oli antanut suostumuksensa ja halunnut harrastaa seksiä.

Tämä ei kuitenkaan ollut ainoa raiskaustapaus, johon hänet liitettäisiin. Pidätyksen jälkeen poliisi yhdisti hänet toiseen raiskaukseen, joka tapahtui kolme viikkoa aiemmin, 9. marraskuuta 2021, ja jossa oli osallisena Myriam-niminen nainen, joka kertoi, että tuntematon mies raiskasi hänet väkivaltaisesti lähellä Place du Capitolea.

Oikeudenkäynnin aikana vastaaja järkytti oikeussalia väittämällä, että raiskatut naiset olivat kaikki suostuvaisia, ja samalla hän esitti raiskaus-pantomiimia tekemällä nylkytysliikkeitä.

”He olivat suostuvaisia, se on oikeudenmenetys, minä olen uhri, olen heikko ja kykenemätön pakottamaan”, hän sanoi. Sanomalehti La Depeche kuvaili ”oikeussalissa vallinnutta levottomuutta”, kun vastaaja esitti pantomiimi-performanssin raiskauksesta oikeuden edessä.

Syyttäjä vaati 18 vuoden vankeusrangaistusta, koska asiantuntijat totesivat miehen olevan ”merkittävä seksuaalinen vaara”.

Kadulla pahoinpidellyn nuoren naisen asianajaja sanoi, että ”tuomio on ankara, mutta se on oikeassa suhteessa uhreille aiheutuneeseen traumaan”. Sairaalassa raiskatun tytön asianajaja huomautti ”syytetyn epäkunnioittavasta asenteesta fyysisesti loukkaantuneita uhreja kohtaan”.

Ismael C. on myös saanut pysyvän maahantulokiellon Ranskan alueelle.

Lähde: Remix News

