Saksa: 7 epäiltyä pidätetty 18-vuotiaan tytön joukkoraiskauksesta, epäiltyjen joukossa irakilaisia ja syyrialaisia

Toinen korkean profiilin joukkoraiskaus, johon liittyy ulkomaalaisia samalla viikolla, molemmat samassa Saksan osavaltiossa.

Bielefeldin syyttäjän mukaan seitsemän epäiltyä oli osallisena 18-vuotiaan naisen joukkoraiskauksessa Herfordin kaupungissa Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Naisen kerrotaan huumatun tyrmäystipoilla ja raiskatun useita kertoja parkkipaikalla.

Asiassa on mukana kaksi Irakin kansalaista, yksi saksalais-syyrialainen ja neljä muuta, joilla on Saksan kansalaisuus. Saksan kansalaisilla saattaa olla maahanmuuttotaustaa, mutta Saksa ei julkaise tällaisia tietoja. Yhden epäillyistä kerrotaan olevan myös tyttö. Seitsemän epäiltyä ovat iältään 18-21-vuotiaita.

Kahta irakilaista pidetään iskujen pääepäiltyinä, ja he ovat saksalaisen NW-lehden mukaan tällä hetkellä pidätettyinä. Tapaus sattui 24. elokuuta pikaruokaravintolan parkkipaikalla, ja epäiltyjen väitetään raiskanneen tainnutetun tytön pysäköidyssä ajoneuvossa.

Poliisi tutkii tyrmäystippojen käyttöä, joita tytön sanottiin saaneen käyttöönsä samalla parkkipaikalla sijaitsevassa GoParc-yökerhossa. Syyttäjät kertovat, että heillä on valvontakameravideota tapauksesta.

GoParcin toimitusjohtaja Lukas Kuhlmann kertoi Bild-lehdelle: ”On kauheaa, mitä tapahtui, mutta diskomme ei ole vastuussa. Tällä hetkellä en voi edes sanoa varmasti, olivatko uhri ja tekijä edes klubimme asiakkaita. Annoin välittömästi kaiken videomateriaalin poliisin käyttöön ja autan tietenkin mielelläni tämän rikoksen selvittämisessä.”

Minden-Lübecken alueella on tehty kotietsintöjä useissa taloissa, muun muassa Hillessä ja Bad Oeynhausenissa. Radio Harfordin mukaan myös kaikkien epäiltyjen matkapuhelimet on takavarikoitu.

Tämä juttu tuli julki samalla viikolla, kun neljä muuta iranilaista miestä raiskasi iranilaisen pakolaisen, ja tämä joukkoraiskaus tapahtui myös Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Hälyttävät tilastot osoittavat myös, että puolet osavaltion joukkoraiskauksiin osallistuneista epäillyistä on ulkomaalaisia, ja ainakin toinen neljännes on Saksan kansalaisia, joilla on ulkomaalainen etunimi.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: