Amiraali varoittaa: Ukrainan sota on vasta lämmittelyä, iso sota on tulossa – Yhdysvallat jäljessä ydinvoimassa

Yhdysvaltain Stratcomin komentaja varoitti, että Kiina ja Venäjä kilpailevat Yhdysvaltojen kanssa ydinasevarustelussa ja menettävät sen myötä pelotteensa.

”Ukrainan sota on alkusoittoa Yhdysvaltain lähitulevaisuuden suuremmille sotilaallisille haasteille, ja Yhdysvallat on menettämässä kilpailuetuaan ydinasevalmiuksissa”, varoitti Yhdysvaltain strategisen komennon päällikkö, amiraali Charles Richard puheessaan Naval Submarine League’s 2022 Annual Symposium & Industry Update -tapahtumassa keskiviikkona, kertoi Yhdysvaltain puolustusministeriö.

”Tämä Ukrainan kriisi, jossa olemme juuri nyt, on vain lämmittelyä”, Richard sanoi. ”Iso sota on tulossa. Eikä kestä enää kauan, ennen kuin meitä koetellaan tavoilla, joilla meitä ei ole koeteltu pitkään aikaan.”

Ydinvoimakilpailu Venäjän ja Kiinan kanssa

Richard varoitti, että Yhdysvallat on menettämässä ydinasepelotteensa Kiinan ja Venäjän kaltaisia kilpailijoita vastaan.

”Kun arvioin pelotevaikutustamme Kiinaa vastaan, laivamme uppoaa hitaasti”, hän sanoi. ”Se uppoaa hitaasti, mutta se uppoaa varmasti, sillä periaatteessa he tuovat voimavaroja kentälle nopeammin kuin me.”

Lokakuun 27. päivänä julkaistussa kansallisen puolustusstrategian asiakirjassaan Pentagon esitteli myös Yhdysvaltain ja Venäjän sekä Kiinan välisen ydinvoimatasapainon synkän tilanteen.

”Tärkeimmät kilpailijamme laajentavat ja monipuolistavat edelleen ydinvoimavarojaan, joihin sisältyy uusia ja epävakautta aiheuttavia järjestelmiä sekä muita kuin ydinvoimavaroja, joita voidaan käyttää strategisten hyökkäysten toteuttamiseen”, todettiin ydinaseita koskevassa katsauksessa. ”Ne eivät ole osoittaneet juurikaan kiinnostusta vähentää riippuvuuttaan ydinaseista. Sitä vastoin Yhdysvallat keskittyy korvaamaan ajoissa vanhat käytössä olevat järjestelmät, jotka lähestyvät nopeasti käyttöikänsä loppua.”

Kiina pyrkii hankkimaan vähintään 1 000 toimituskelpoista ydinkärkeä vuoden 2030 loppuun mennessä, ja Venäjä aikoo sijoittaa 1550 START-sopimuksessa rajoitettua ydinkärkeä kantoraketteihin.

”Kiinan kansantasavalta (PRC) on Yhdysvaltojen puolustussuunnittelun yleinen aikatauluhaaste ja kasvava tekijä ydinpelotteemme arvioinnissa. Kiinan kansantasavalta on ryhtynyt kunnianhimoiseen ydinvoimiensa laajentamiseen, nykyaikaistamiseen ja monipuolistamiseen ja perustanut syntymässä olevan ydinkolmikon”, todettiin ydinaseiden asentoa koskevassa katsauksessa. ”Venäjä jatkaa ydinaseiden korostamista strategiassaan, nykyaikaistaa ja laajentaa ydinvoimiaan ja esittelee ydinaseitaan revisionistisen turvallisuuspolitiikkansa tueksi.”

Pentagonin lehdistösihteerin avustaja Sabrina Singh ilmaisi perjantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa enemmän luottamusta Kiinan esittämää kilpailua kohtaan.

”Uskon, että olemme hyvin luottavaisia kykyjemme suhteen, kun on kyse Kiinasta tai vain yleisesti Indo-Tyynenmeren alueesta”, hän sanoi. ”Amiraali Richard esitti kansallisessa puolustusstrategiassa, että Kiina on edelleen suurin haasteemme. Tiedämme, että voidaksemme kilpailla Kiinan kanssa meidän on tehtävä enemmän oman valmiutemme ja omien harjoitustemme osalta. Mutta uskon, että seuraamme ehdottomasti asioita, joita Indo-Tyynenmeren alueella tapahtuu. Olemme edelleen valmiita toimimaan tarvittaessa.”

USA:n on nopeutettava vauhtia

”Yksi alue, jota Yhdysvallat yhä hallitsee, on merenalaiset voimavarat”, Richard sanoi.

”Merenalaiset voimavarat ovat ehkä ainoa todellinen epäsymmetrinen etu, joka meillä on edelleen vastustajiamme vastaan”, Richard sanoi Yhdysvaltain puolustusministeriön uutisten mukaan. ”Mutta jos emme nopeuta tahtia, kun puhutaan huolto-ongelmien korjaamisesta ja uusien rakennustöiden aloittamisesta … jos emme saa sitä ratkaistua … emme pysty säilyttämään strategista pelotetta ja kansallista puolustusta.”

Stratcomin komentaja kehotti Yhdysvaltain armeijaa etsimään inspiraatiota siitä, miten se toimi 1950-luvulla, jotta se voisi palauttaa kilpailuetunsa. ”Meidän on tehtävä nopeita, perustavanlaatuisia muutoksia tavassa, jolla lähestymme tämän maan puolustusta”, Richard sanoi. ”Osasimme ennen toimia nopeasti, ja olemme menettäneet sen taidon.”

”Muuten Kiina tulee yksinkertaisesti kilpailemaan kanssamme, eikä Venäjä ole lähiaikoina menossa minnekään”, Richard lisäsi.

Lähde: Jerusalem Post