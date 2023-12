Arabiankielisissä somekanavissa on markkinoitu matkoja Suomeen

Arabiankielisissä Telegram-kanavissa on markkinoitu Suomeen suuntautuvia matkoja. Iltasanomien tietojen mukaan eräs matka suuntautui Syyrian Damaskoksesta Venäjän kautta Suomen puolelle. PT-media oli löytänyt arabiankielisen Facebook-ryhmän, jossa suunniteltiin Suomeen tuloa Venäjän kautta.

Itärajan sulkeutumisen jälkeen somessa on kaupattu matkoja Valko-Venäjälle, josta käsin suuri joukko siirtolaisiksi aikovia henkilöitä on yrittänyt tunkeutua Puolan puolelle. Suomen hallinnon päätöksestä sulkea itäraja oli jaettu somessa joitain uutisia. Myös PT-median löytämässä Facebook-ryhmässä oli huomioitu itärajan sulkeminen, mutta kääntäjän perusteella pohdittiin lisäksi sen avautumista tulevaisuudessa.

Ennen 29.11.2023 tapahtunutta itärajan sulkemista Suomeen ehti tulla satoja henkilöitä. He olivat enimmäkseen lähtöisin Somaliasta, Jemenistä ha Syyriasta. Suurin osa heistä haki rajalla turvapaikkaa. Pienempi osa ei hakenut turvapaikkaa ja heidät aiotaan palauttaa Venäjälle.

Venäjä on viime aikoina karkottanut laittomia siirtolaisia, joista osa on tullut alun perinkin Venäjälle vastoin lakia ja osa on jäänyt oleskelemaan Venäjälle oleskeluluvan vanhennuttua.

Iltasanomat