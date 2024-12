Biologinen mies yksi vuoden inspiroivimmista naisista

Astronautti Sunita Williamsin, raiskauksesta selvinneen Gisèle Pelicot’n ja Nobelin rauhanpalkinnon saajan Nadia Muradin rinnalle on nostettu kolumbialainen transnainen Brigitte Baptiste.

”Transsukupuolisena biologina Brigitte Baptiste tutkii biologisen monimuotoisuuden ja sukupuoli-identiteetin yhteisiä malleja”, BBC kirjoittaa perusteluissaan.

Päätös sisällyttää Baptiste luetteloon herättää reaktioita naisissa, jotka ovat kyllästyneitä siihen, että biologiset miehet saavat tunkeutua heidän elämäänsä:

This is Brigitte Baptiste, one of the BBC’s women of the year picks. Another breathtakingly insulting move from the woman-haters at the BBC. pic.twitter.com/3QbZVLAWPR

The BBC has named Colombian trans activist Brigitte Baptiste to its 2024 100 Women list.

The BBC says the activist academic uses a “queer lens to analyse landscapes and species in a bid to expand the notion of ‘nature’ to better protect ecosystems.” pic.twitter.com/mnDecvxcWT

— Andy Ngo 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) December 3, 2024