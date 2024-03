Britannian kansanterveyspalvelut lopettavat murrosiän estolääkkeiden käytön

Britannian kansallinen terveyspalvelu (NHS) on päättänyt lopettaa murrosiän estolääkkeiden määräämisen lapsille ja nuorille, jotka uskovat kärsivänsä niin sanotusta sukupuolidysforiasta tai sukupuolen yhteensopimattomuudesta. Voimakkaat hormonihoidot voivat aiheuttaa vakavia ja pysyviä vaurioita, eikä NHS usko, että se voi enää eettisesti perustella hoitoja alaikäisille.

LGBTQI+-ryhmät ovat viime aikoina voimakkaasti mainostaneet murrosiän estolääkkeitä osana lobbauspyrkimyksiä, joissa väitetään, että lapset ja nuoret, jotka kamppailevat identiteettinsä löytämisen kanssa, kärsivät sukupuolidysforiasta ja ovat syntyneet ”väärän” sukupuolen kehoon.

Kovaa kritiikkiä

Liikettä on arvosteltu voimakkaasti siitä, että se käyttää lapsia hyväkseen omassa identiteettipolitiikassaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että valtaosa lapsista, joilla on diagnosoitu sukupuolidysforia, kärsii itse asiassa muista sairauksista, jotka vaihtelevat normaalista kehityspsykologisesta voimakkaista tunne-elämän häiriöistä erilaisiin niin sanottuihin ”kirjediagnooseihin”, Aspergerin syndroomaan ja autismiin.

Haavoittuvassa tilanteessaan näistä lapsista ja nuorista ja usein myös heidän vanhemmistaan on tullut helppoja kohteita LGBTI+-liikkeen propagandalle. Jopa poliitikkoja ja terveydenhuollon ammattilaisia on syytetty ”trans-vastaisuudesta” ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvasta ”fobiasta”, jos he eivät hyväksy liikkeen näkemyksiä sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä ja identiteettiä etsivien lasten ja nuorten diagnosoinnista.

Erityisesti lapsille annettavia erittäin voimakkaita hormonihoitoja, jotka pysäyttävät normaalin fyysisen kasvun ja pitävät lapsen ikäistään vanhemmassa vaiheessa, on arvosteltu ankarasti.

Peruuttamattomat vauriot

Hoitojen on osoitettu aiheuttavan peruuttamattomia luustovaurioita. Myös aivojen kehitys estyy, ja vaarana on, että henkilön älykkyysosamäärä on alhaisempi kuin jos hän ei olisi käynyt läpi hoitoa.

Hormonit pahentavat usein myös ahdistuneisuuden ja masennuksen kaltaisia mielentiloja, joihin niiden väitetään lievittävän ja parantavan. Sosiaalisesti lapseen vaikuttaa myös se, että hän jää lapseksi, kun hänen ikätoverinsa jatkavat kehittymistään aikuisiksi.

Lasten altistamista tälle vaaralliselle invasiiviselle hoidolle, jossa lapset pidetään kiinni lapsuusiässä ja estetään murrosikään tulo, perustellaan sillä, että ”näin lapsilla on enemmän aikaa päättää, mihin sukupuoleen he haluavat kuulua – biologiseen sukupuoleensa vai johonkin muuhun”.

Terveydenhuolto kääntymässä myönteisyydestä skeptisyyteen

Pitkän myönteisen suhtautumisen jälkeen yhä useammat terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat ja terveydenhuoltoon liittyvät organisaatiot ovat alkaneet rohkaistua sanomaan ”ei”. He eivät enää halua osallistua siihen, minkä he ovat alkaneet ymmärtää terveydenhuolloksi naamioiduksi identiteettipolitiikaksi. Hoitojen hyödyllisyydestä ei ole näyttöä, mutta niiden haitallisista vaikutuksista on sitäkin enemmän näyttöä.

Englannissa National Health Service (NHS) on nyt päättänyt lopettaa kaikki lasten puberteettihoidot. Laajat yhteiskuntaryhmät tukevat päätöstä, mutta LGBTQ-ryhmät tuomitsevat sen.

NHS vastaa näiden ryhmien kritiikkiin tyhjentävästi, että ”päätös on tarkkaan harkittu ja perustuu laajaan, monivuotiseen katsaukseen ja todistusaineiston arviointiin sen jälkeen, kun tutkimus tilattiin vuonna 2020″.

Yksityiset terveydenhuollon tarjoajat edelleen sallittuja

Koska kyse ei ole murrosiän estolääkkeiden kieltävästä lainsäädäntömuutoksesta, yksityiset sateenkaariprofiiliset terveydenhuollon tarjoajat saavat edelleen antaa niitä lapsille. Julkinen terveydenhuoltojärjestelmä säilyttää myös mahdollisuuden tehdä rajoitetusti kliinisiä tutkimuskokeita lapsilla.

Se, että Englannin julkinen terveydenhuoltojärjestelmä lopettaa hoidot, on viesti niiden sopimattomuudesta, riskeistä ja riittämättömästä lääketieteellisestä näytöstä. Tämä voi olla askel kohti sitä, että myös yksityiset terveydenhuollon tarjoajat lopettavat toimintansa ja siten myös lainsäädännön muuttaminen ja kieltäminen.

Hallitus suhtautuu myönteisesti

Tätä prosessia saattaa nopeuttaa se, että monet brittiläiset poliitikot suhtautuivat myönteisesti NHS:n ilmoitukseen. Britannian terveys- ja sosiaalihuoltoministeri Victoria Atkins totesi X:ssä antamassaan lausunnossa, että ”lasten terveyteen ja hyvinvointiin niin syvästi vaikuttavan hoidon on aina perustuttava kliiniseen näyttöön”, mitä ei ole tehty näiden hoitojen kohdalla.

Myös terveysministeri Maria Caulfield piti NHS:n päätöstä myönteisenä ja totesi, että sitä olisi pidettävä ”uraauurtavana muutoksena, sillä lasten turvallisuus ja hyvinvointi ovat ensiarvoisen tärkeitä”.

Englannin NHS ei ole ainoa, joka lopettaa murrosiän estolääkkeet. Useat Yhdysvaltojen osavaltiot ovat myös tehneet niin lainsäädännöllä. Myös Ruotsissa käydään kiivasta keskustelua hoitojen riskeistä ja haitoista, ja monet tahot vaativat niiden kieltämistä.

Lähde: Daily Mail, CNN

Lue lisää aiheesta: