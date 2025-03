Demarivaltuutetun puhelimesta löytyi äärimmäisen raakoja lastenraiskausvideoita

Rangaistusta alennettiin, koska mies tunnusti rikokset eikä hänellä ollut aiempaa rikostaustaa.

Viime syksynä kotkalaisen paikallispoliitikon puhelimesta löytyi runsaasti erittäin raakaa lasten hyväksikäyttömateriaalia.

Frankfurt am Mainin käräjäoikeus tuomitsi 24. helmikuuta 45-vuotiaan Riku Pirisen (sd) vuodeksi ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Puhtaaksikirjoitettu kirjoitettu tuomio valmistui maaliskuun alussa. Se valottaa syyskuun 2024 tapahtumia.

Saksassa työmatkalla ollut Pirinen sopi treffit deittisovelluksessa tapaamansa henkilön kanssa tämän asunnolle 3. syyskuuta.

Syystä tai toisesta Pirinen näytti treffikumppanilleen puhelimessaan videon, jossa aikuinen mies raiskaa lapsen. Treffikumppani piti videota vastenmielisenä ja ilmoitti asiasta poliisille seuraavana päivänä.

Poliisit paikansivat Pirisen ja pidättivät hänet Frankfurtin lentokentän lähtöportilla 4. syyskuuta. Hänen puhelimensa tutkittiin välittömästi. Laitteilta löytynyt materiaali oli äärimmäisen raakaa.

Yli 200 videota

Tutkinnan aikana Pirisen puhelimesta löytyi yli 200 videota ja lähes 50 lapsipornografista valokuvaa. Videoilla aikuiset raiskaavat pieniä lapsia, jopa vauvoja.

Käräjäoikeus vangitsi Pirisen seuraavana päivänä. Hän oli vangittuna lähes puoli vuotta.

Käräjäoikeus antoi tuomionsa helmikuun lopulla. Se tuomitsi Pirisen lapsipornon hallussapidosta. Saksan rikoslain mukaan teosta voidaan tuomita kolmesta kuukaudesta viiteen vuoteen vankeutta

Pirisen rangaistusta kuitenkin lievensi se, että hän oli ensikertalainen ja tunnusti rikokset.

Lisäksi Pirinen oli joutunut useaksi kuukaudeksi tutkintavankeuteen rikosepäilyn vuoksi. Tuomion mukaan vapaudenmenetysaika oli miehelle ”erityisen raju” muun muassa kielimuurin vuoksi.

Ankaramman rangaistuksen puolesta puhui se, että laitteilta löytyi huomattava määrä äärimmäisen vakavaa seksuaalista hyväksikäyttömateriaalia.

Ehdollista ja sakkoja

Käräjäoikeus kuitenkin arvioi tapausta kokonaisuutena ja totesi, että vuoden vankeusrangaistus oli riittävä seuraamus. Vankeusrangaistus määrättiin ehdollisena.

Käräjäoikeus katsoi voivansa luottaa siihen, että rangaistus toimii myös varoituksena ja että Pirinen ei syyllistyisi vastaaviin rikoksiin tulevaisuudessa. Pirinen on lupautunut työstämään ajatuksiaan terapiassa, tuomiossa kerrotaan.

Ehdolliseen vankeusrangaistukseen sisältyy kolmen vuoden koeaika.

Pirinen määrättiin maksamaan 2 000 euron sakko Frankfurt am Mainin lastensuojelujärjestölle.

Erosi luottamustehtävistään

Pirinen on pitkän linjan demariaktiivi Kotkasta. Hän on toiminut vuosia kuntapolitiikassa, alueellisissa luottamustehtävissä ja eri yhdistyksissä. Hän on toiminut myös Kotkan SDP:n järjestösihteerinä.

Kymen Sanomien mukaan Pirinen erosi pidätyksensä jälkeen Kotkan kaupunginvaltuustosta, Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuustosta ja monista muista luottamustehtävistä.

Hän perusteli eroaan henkilökohtaisilla syillä.

Lähde: Iltalehti

