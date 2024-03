Eduskuntapuolueet käyttävät satojatuhansia eurovaaleihin – valtionavustukset puolueille kymmeniä miljoonia euroja

Eurovaalien budjetit on julkaistu ja eduskuntapuolueiden omien ilmoitusten mukaan vaalikampanjoihin kuluu yhteensä lähes kolme ja puoli miljoonaa euroa.

Kokoomus ja perussuomalaiset käyttävät vaaleihin kumpikin noin 750 000 euroa. Kolmanneksi kirii sdp, jonka budjetti on 630 000 euroa. Rkp aikoo käyttää vaaleihin 500 000 euroa, keskusta 250 000 euroa, vasemmistoliitto 210 000, vihreät 200 000 ja kristillisdemokraatit 100 000 euroa.

Uutissuomalainen on pyytänyt sähköpostikyselynä budjettitietoja. Liike nyt on ainoa eduskuntapuolue, joka ei vastannut kyselyyn.

Vuoden 2024 valtion maksamat puoluetuet yhteensä 34 393 170 euroa, Ahvenanmaalle lisäksi 172 830 euroa

Valtioneuvosto myöntää vuosittain puolueille valtionavustuksia poliittisen toiminnan sekä tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Tuen käyttöä valvoo Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Puolueiden on käytettävä tuesta viisi prosenttia naisten poliittiseen toimintaan sekä viisi prosenttia puolueiden piirijärjestöjen toimintaan.

Avustukset jaetaan puolueiden eduskuntavaaleissa saamien kansanedustajapaikkojen lukumäärän mukaan.

Puoluetukeen on eduskuntavaaleissa oikeutettu myös puolue, joka on saanut vähintään kaksi prosenttia koko maassa annetuista äänistä. Tällaiselle puolueelle tuki on kolmasosa siitä, mitä eduskuntapuolueelle myönnetään edustajan paikkaa kohden.

Määrärahasta saa käyttää 172 830 euroa avustuksena Ahvenanmaan maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa.

Puolueet, paikkamäärät suluissa ja myönnetyt avustukset vuodelle 2024:

Kansallinen Kokoomus r.p. (48): 8 295 840 euroa

Perussuomalaiset r.p. (46): 7 950 180 euroa

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (43): 7 431 690 euroa

Suomen Keskusta r.p. (23): 3 975 090 euroa

Vihreä Liitto r.p. (13): 2 246 790 euroa

Vasemmistoliitto r.p. (11): 1 901 130 euroa

Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9): 1 555 470 euroa

Suomen Kristillisdemokraatit r.p. (5): 864 150 euroa

Liike Nyt r.p. (1): 172 830 euroa

Puolueet yhteensä (199): 34 393 170 euroa

Ahvenanmaan maakunnan hallitus: 172 830 euroa.