Entinen EU-komissaari uhkaa Saksaa vaalien peruuntumisella

”Olemme jo tehneet sen Romaniassa”, pauhaa EU:n entinen virkamies Thierry Breton Ranskan televisiossa. Ja sillä hän tarkoittaa vaalien peruuttamista Saksassa. Hänen syynsä: Elon Musk ja AfD.

Entinen EU-komissaari Thierry Breton on uhannut Saksaa sillä, että EU voi tarvittaessa perua Saksan parlamenttivaalit, jos yhdysvaltalainen miljardööri Elon Musk puuttuu liikaa vaalikampanjaan. ”Teimme niin Romaniassa, ja tietysti meidän on tehtävä niin, jos se on tarpeen Saksassa”, entinen komissaari korosti ranskalaisen uutiskanava BMF TV:n haastattelussa torstaina.

Breton korosti, että EU:lla on tätä varten asianmukaiset oikeudelliset välineet. ”Kyse on demokratiamme suojelemisesta Euroopassa. Muskilla on tietenkin oikeus tavallisena kansalaisena sanoa mielipiteensä. Mutta heti kun hän tekee sen alustoillaan täällä Euroopassa, me säädämme. Lait tätä varten ovat olemassa”, vakuutti 69-vuotias pariisilainen.

Sekaantuiko EU Romanian presidentinvaaleihin?

Torstaina Musk kävi julkista keskustelua Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen toisen johtajan Alice Weidelin kanssa X-viestialustallaan ja kehotti jälleen kerran ihmisiä äänestämään AfD:tä Saksassa. Entinen EU-komissaari Breton vihjasi nyt kommenteillaan, että Euroopan komissio voisi pitää tätä luvattomana vaaleihin sekaantumisena.

Breton vihjasi BMF TV-haastattelussaan, että Romanian viime vuoden presidentinvaalit olisi voitu mitätöidä maan perustuslakituomioistuimen toimesta vain EU:n väliintulolla. Julkista keskustelua oikeistokandidaatti Călin Georgescun hyvästä menestyksestä hallitsivat aiemmin syytökset laittomasta kampanjatuesta Venäjältä TikTok-alustalla.

Lähde: Junge Freiheit

Lue lisää aiheesta: