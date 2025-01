Epäilty äärivasemmistolainen tuhopolttoisku tuhosi 23 poliisiautoa

Saksassa Münchenin viranomaiset tutkivat epäiltyä äärivasemmistolaisen tekemää tuhopolttoiskua, jossa tuhoutui 23 poliisiautoa ja aiheutui arviolta 2 miljoonan euron vahingot.

Münchenin viranomaiset tutkivat epäiltyä vasemmistolaisten tekemää tuhopolttoa sen jälkeen, kun massiivinen tulipalo tuhosi 23 poliisiautoa kaupungin Allach-Untermenzingin kaupunginosassa varhain lauantaiaamuna.

Palo syttyi noin kello 2.40 Münchenin poliisin palveluskoirayksikön parkkipaikalla.

Yhteensä 45 pelastushenkilöstön jäsentä sekä ammatti- että vapaaehtoisista palokunnista onnistui sammuttamaan palon 45 minuutissa, mutta ajoneuvot olivat pelastamattomia. Myös poliisin päärakennus kärsi vähäisiä vahinkoja lämpösäteilyn vuoksi.

Ihmisiä tai eläimiä ei loukkaantunut, mutta vahinkojen arvioidaan olevan noin 2 miljoonaa euroa.

Tarkkaa syytä tutkitaan edelleen, mutta poliisi viittaa vahvasti tuhopolttoon ja jatkaa tutkimuksia. Epäiltyjä alettiin etsiä, ja noin 50 poliisia haravoi aluetta, mutta pidätyksiä ei ole tehty. Münchenin rikospoliisin valtion turvallisuusosasto on ottanut tutkinnan vastuulleen ja keskittyy mahdollisiin poliittisiin motiiveihin.

Bayerischer Rundfunkin mukaan Baijerin sisäministeri Joachim Herrmann (CSU) tuomitsi teon ja totesi: ”Tässä on jo terroristisia peruspiirteitä. Tämä on vakava rikos, joka kohdistuu niihin, jotka takaavat kansalaistemme turvallisuuden joka päivä.”

Münchenin pormestari Dieter Reiter (SPD) arveli, että tulipalon ovat saattaneet sytyttää äärivasemmistolaiset. ”Epäillään, että kyseessä oli poliittisesti motivoitu hyökkäys vasemmistolaiselta äärileiriltä”, hän totesi. ”Hyökkäykset turvallisuusjoukkojamme vastaan ovat hyökkäys demokratiaamme vastaan.”

Hyökkäyksen taustalla on viimeaikainen poliittisesti motivoitujen tuhopolttojen lisääntyminen Münchenissä ja sen lähialueilla. Aiempien vastaavien iskujen tutkimiseksi on perustettu erityinen työryhmä, jonka koodinimi on ”Diamond”.

Takaiskusta huolimatta poliisin tiedottaja vakuutti, että koirayksikkö pysyy toiminnassa, vaikka merkittävät logistiset haasteet ovat nyt ilmeisiä lähitulevaisuudessa.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: