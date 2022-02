EU-maat eivät sulje lähetystöjään Ukrainassa: Ei ole varsinaista paniikkia

Suomen Ukrainan suurlähettilään mukaan tilanne Ukrainassa oli rauhallinen, eikä esimerkiksi hamstrausta ole näkynyt.

Suomen Ukrainan-suurlähettiläs Päivi Laine kertoi lauantaina iltapäivällä STT:lle puhelimitse Kiovasta, että tunnelma Ukrainan pääkaupungissa oli rauhallinen ja jokseenkin normaali lauantaina. Huolestuneisuus Ukrainassa on kuitenkin lisääntynyt erityisesti viimeisen 1,5 viikon aikana.

“Totta kai ukrainalaiset lukevat samoja uutisia Venäjän uhkailusta ja yleisen turvallisuuden heikentymisestä. Mutta täällä ei ole näkynyt varsinaista paniikkia. Esimerkiksi hamstrauksesta kaupoissa ei ole mitään merkkiä”, Laine toteaa.

Laineen mukaan on todennäköistä, että Ukrainan kahdeksan vuotta jatkunut sota on lisännyt väestön sietokykyä.

“Vaikka sota on idässä, se koskettaa hyvin monia ukrainalaisia henkilökohtaisesti. Ukrainalaiset eivät ole saaneet elää rauhassa kuten monet Länsi-Euroopassa”, hän sanoo.

Sota on näkynyt konkreettisesti ihmisten elämässä. Sodassa on kuollut yli 14 000 ihmistä ja haavoittuneita on huomattavasti enemmän. Ukrainalaiset ovat myös maksaneet sotaveroa tuloistaan jo useiden vuosien ajan.

“Sietokyky ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö ukrainalaiset pelkäisi ja toivoisi hartaasti, että pahin ei tapahtuisi”, Laine sanoo.

Laine tapasi lauantaina muita EU:n suurlähettiläitä. Suomen tavoin useat maat ovat kehottaneet kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta.

“Yksikään EU-maa ei ole sulkemassa lähetystöään. Lähetystöt jäävät auki ja pyrkivät toimimaan mahdollisimman normaalisti, jollei uutta päätöstä tule, hän vahvisti STT:lle.

Kun tilanne kiristyy niin arvaamattomuus lisääntyy

Perjantaina julkaistussa matkustustiedotteessaan Suomen ulkoministeriö kehotti suomalaisia poistumaan välittömästi Ukrainasta entisestään kiristyneen ja arvaamattoman turvallisuustilanteen vuoksi.

Laineen mukaan päätös perustuu muuttuneeseen tilannearvioon. Hän korostaa Yhdysvaltain edustajien julkisuudessa esittämiä lausuntoja, joiden mukaan Venäjä voi hyökätä Ukrainaan hetkenä minä hyvänsä.

“Eilen saatiin uutta tietoa, että tilanne kiristyy ja arvaamattomuus kasvaa”, hän sanoo.

Jokaisella maalla on vastuu kansalaisistaan

Miten Ukraina on reagoinut siihen, että sen läntiset liittolaiset vetävät pois lähetystöjensä henkilökuntaa ja kehottavat kansalaisiaan poistumaan maasta? Esimerkiksi Yhdysvallat ilmoitti lauantaina vetävänsä suurlähetystönsä henkilökunnan pois.

“Totta kai se on pettymys Ukrainalle. Mutta uskon, että he ymmärtävät sen, että jokainen maa joutuu tekemään päätöksiä perustuen arvioon kansallisesta turvallisuudestaan. Jokaisella maalla on vastuu kansalaisistaan”, Laine perustelee.

Laineen mukaan Ukrainan hallituksella on kiire rauhoittaa tilanne, koska sodan uhka vaikuttaa myös maan talouteen. Ukrainassa nähdään saman uhan kasvavan, mutta sitä ei voida välttää.

“Ukraina ei voi evakuoida kansalaisiaan, vaan heidän täytyy kohdata uhka, mikäli se realisoituu”, Laine kommentoi lopuksi STT:lle.

