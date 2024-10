”Euroopan talous kuolee, mutta sitä ennen se hajoaa maahanmuuton takia”, Orbán varoittaa

Unkarin pääministeri Viktor Orbán syytti Brysseliä maanosaa vahingoittavasta ”kylmästä taloussodasta” ja toisti hallituksensa sitoutuneen puolueettomuuteen.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on väittänyt uudessa haastattelussa, että Euroopan unioni on ajautunut taloudelliseen kylmään sotaan, jonka seurauksena Euroopan talous kuolee, mutta ei ennen kuin se hajoaa Brysselin sitoutumisen vuoksi massamaahanmuuttoon.

Orbán korosti viime perjantaina Kossuth Radion ”Hyvää huomenta, Unkari!” -ohjelman haastattelussa, että hänen hallituksensa keskittyy taloudelliseen puolueettomuuteen ja että sen on vastattava sekä ulkoisiin että sisäisiin haasteisiin.

Tärkeän hallituksen kokouksen jälkeen Orbán esitteli useita painopisteitä, jotka vaihtelevat talouspolitiikasta maahanmuuttoon ja kansalliseen turvallisuuteen.

Unkarin johtaja selitti, että hallituksen talouspoliittinen puolueettomuusstrategia on edelleen keskeinen Unkarin tulevaisuuden kannalta. ”Jos teemme sen oikein… voimme lisätä talouden suorituskykyä 3-6 prosenttia, mikä tarkoittaa palkkojen nousua”, hän totesi ja lisäsi, että politiikan tarkoituksena on suojella Unkarin etuja haastavassa globaalissa kauppaympäristössä.

Hän varoitti, että Euroopan unioni on ajautunut ”taloudelliseen kylmään sotaan”, joka uhkaa Unkarin lisäksi koko Eurooppaa. Orbánin mukaan ”jos maailmankauppa halvaantuu, tuotteiden myynti vaikeutuu, mikä on myös perheiden jokapäiväiseen elintasoon liittyvä kysymys”.

Korostaessaan Unkarin vahvaa talouskasvua Orbán huomautti, että matkailun kaltaiset alat ovat kukoistaneet ja elintarviketeollisuus on ”hyvässä kunnossa”. Hän myönsi kuitenkin, että autoteollisuudella on vaikeuksia, mutta pysyi optimistisena, että tilanne paranee pian. Pohdiskellessaan Unkarin taloudellista edistystä vuodesta 2010 Orbán totesi, että ”nykyään kaikilla on työpaikka, ja itse asiassa työpaikkoja on nykyään enemmän kuin on unkarilaisia, jotka voivat ja haluavat tehdä työtä”.

Maan jatkuvasta taistelusta korkeaa inflaatiota vastaan pääministeri oli ylpeä hallituksen ponnisteluista: ”Pystyimme suojelemaan ihmisiä korkealta hintojen nousulta”. Hän korosti, että on tärkeää ylläpitää palkkojen kasvua, jotta kansalaiset selviytyisivät inflaatiosta, ja paljasti hallituksen kunnianhimoisen tavoitteen nostaa keskimääräinen kuukausipalkka miljoonaan forinttiin (2 490 euroa) kahden tai kolmen vuoden kuluessa.

Maahanmuuttokysymyksessä Orbán otti jälleen kerran kovan linjan ja varoitti, että hallitsematon maahanmuutto voi johtaa Euroopan unionin hajoamiseen. ”Euroopan talous kuolee, mutta sitä ennen se hajoaa maahanmuuton takia”, hän sanoi ja vahvisti hallituksensa sitoutumista tiukkaan rajavalvontaan ja EU:n maahanmuuttopolitiikan haastamiseen.

Hän viittasi myös viimeaikaisiin poliittisiin muutoksiin Euroopassa, kuten Vapaus-puolueen menestykseen Itävallassa ja Saksan Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen nousuun, jotka ovat merkkejä kasvavasta tyytymättömyydestä EU:n maahanmuuttokysymysten käsittelyyn.

Budapest on ollut jo jonkin aikaa riidoissa Brysselin kanssa maahanmuuton valvonnasta, ja Euroopan komissio käynnisti hiljattain rikkomusmenettelyn Unkarin hallitusta vastaan, koska se on kieltäytynyt noudattamasta EU:n kiisteltyä maahanmuuttosopimusta, joka pakottaa jäsenvaltiot ottamaan vastaan maahanmuuttajakiintiöitä tai joutumaan taloudellisiin seuraamuksiin. Orbánin hallinto vastasi tähän uhkaamalla kuljettaa laittomia maahanmuuttajia Serbian rajalta suoraan Brysseliin.

Turvallisuustilanteen osalta Orbán ilmaisi huolensa maailmanlaajuisesta epävakaudesta, erityisesti Lähi-idässä meneillään olevasta konfliktista, ja sen vaikutuksesta Unkariin. ”Se, mitä siellä tapahtuu, voi vaikuttaa myös meihin turvallisuuden kannalta”, hän totesi ja selitti, että kansallinen turvallisuuskabinetti on kutsuttu koolle käsittelemään näitä huolenaiheita.

Lopuksi Orbán korosti perheiden tukemisen tärkeyttä ja totesi: ”Jos on lapsi, on tulevaisuus”. Hän lupasi kaksinkertaistaa lapsiperheiden verohelpotukset ensi vuonna osana laajempia toimia Unkarin väestökestävyyden varmistamiseksi ja elintason parantamiseksi.

